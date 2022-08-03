Во имя короля: История осады подземелья
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Во имя короля: История осады подземелья

Во имя короля: История осады подземелья (фильм, 2006) смотреть онлайн

2006, In the Name of the King: A Dungeon Siege Tale
Фэнтези, Военный121 мин12+

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О фильме

На фоне войны в королевстве Эхб между зловещим Галлианом и правящим королем Конредом, Фермер Дэймон ищет свою похищенную жену Солану и попутно мстит за смерть своего сына, убитого воинами-зверями Крагами.

Страна
США, Германия, Канада
Жанр
Военный, Боевик, Приключения, Фэнтези, Триллер
Качество
SD
Время
121 мин / 02:01

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
3.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Во имя короля: История осады подземелья»