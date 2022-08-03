Влюбленные
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Влюбленные

Влюбленные (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Belle du Seigneur
Драма, Мелодрама100 мин18+

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О фильме

В 1930-е высокопоставленный чиновник Лиги Наций Солаль приезжает в Женеву. Там он знакомится с замужней аристократкой Арианой, и через некоторое время у них начинается страстный роман.

Страна
Люксембург, Бельгия, Франция, Великобритания, Германия, Швейцария
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Влюбленные»