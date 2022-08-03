Влюбленные (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Belle du Seigneur
Драма, Мелодрама100 мин18+
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О фильме
В 1930-е высокопоставленный чиновник Лиги Наций Солаль приезжает в Женеву. Там он знакомится с замужней аристократкой Арианой, и через некоторое время у них начинается страстный роман.
СтранаЛюксембург, Бельгия, Франция, Великобритания, Германия, Швейцария
ЖанрДрама, Мелодрама
КачествоSD
Время100 мин / 01:40
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.0 IMDb
- Актёр
Джонатан
Риз Майерс
- НВАктриса
Наталья
Водянова
- Актёр
Эд
Стоппард
- Актриса
Марианна
Фэйтфулл
- Актриса
Мария
Бонневи
- ДХАктриса
Джанин
Хорсбур
- ЛВАктёр
Лесли
Вудхолл
- ДДАктёр
Джимми
Де Брэбэнт
- ШВАктёр
Штефан
Вейнерт
- ГДАктёр
Гилберт
Джонстон
- ВЧСценарист
Винченцо
Черами
- ДДСценарист
Джеймс
Дирден
- АКСценарист
Альберт
Коэн
- ДДПродюсер
Джимми
Де Брэбэнт
- ТдПродюсер
Тьерри
де Навасель
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- НЛАктриса дубляжа
Нина
Лунева
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- МДХудожник
Мануэль
Демуллинг
- ЭСОператор
Эдуарду
Серра
- ГЯКомпозитор
Габриэль
Яред