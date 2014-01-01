Виноваты звезды
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Виноваты звезды

Виноваты звезды (фильм, 2014) смотреть онлайн

9.52014, The Fault in Our Stars
Драмы, Мелодрамы120 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Можно ли найти смысл жить даже в самый непростой момент? Пронзительная история о любви и боли.

Юная Хэйзел уже несколько лет борется с раком легких. За годы тяжелого лечения она почти потеряла веру в то, что однажды сможет жить обычной жизнью и тем более ей наслаждаться. Но на одном из собраний подростков, переживших рак, она знакомится с парнем, который меняет ее мир. Огастус тоже пережил эту болезнь и потерял ногу, но прошлое не мешает ему радоваться настоящему. Встретив Хэйзел, парень решает помочь ей вспомнить, что жизнь прекрасна.

Справится ли Хэйзел с депрессией и болезнью и сможет ли стать счастливой? Шейлин Вудли в экранизации бестселлера Джона Грина «Виноваты звезды» — фильм 2014 года смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Виноваты звезды»

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