Виноваты звезды (фильм, 2014) смотреть онлайн
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Сюжет
Можно ли найти смысл жить даже в самый непростой момент? Пронзительная история о любви и боли.
Юная Хэйзел уже несколько лет борется с раком легких. За годы тяжелого лечения она почти потеряла веру в то, что однажды сможет жить обычной жизнью и тем более ей наслаждаться. Но н�а одном из собраний подростков, переживших рак, она знакомится с парнем, который меняет ее мир. Огастус тоже пережил эту болезнь и потерял ногу, но прошлое не мешает ему радоваться настоящему. Встретив Хэйзел, парень решает помочь ей вспомнить, что жизнь прекрасна.
Справится ли Хэйзел с депрессией и болезнью и сможет ли стать счастливой? Шейлин Вудли в экранизации бестселлера Джона Грина «Виноваты звезды» — фильм 2014 года смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
- ДБРежиссёр
Джош
Бун
- Актриса
Шейлин
Вудли
- Актёр
Энсел
Элгорт
- ЛДАктриса
Лора
Дерн
- СТАктёр
Сэм
Трэммелл
- Актёр
Нат
Вулф
- Актёр
Уиллем
Дефо
- ЛВАктриса
Лотта
Вербек
- АДАктриса
Ана
Дела Крус
- ТСАктриса
Тони
Саладна
- СНСценарист
Скотт
Нойстедтер
- МХСценарист
Майкл
Х. Уэбер
- ДГСценарист
Джон
Грин
- Продюсер
Марти
Бауэн
- Продюсер
Вик
Годфри
- ИКПродюсер
Исаак
Клауснер
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ОСАктриса дубляжа
Ольга
Сирина
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- ГАХудожник
Грегори
А. Веймерскирч
- ЭКХудожник
Эдвин
Кемпер
- МКХудожница
Мэри
Клер Хэннан
- БРОператор
Бен
Ричардсон
- ММКомпозитор
Майк
Могис
- НВКомпозитор
Нат
Валкотт