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Виноваты звезды (расширенная версия)
Актёры и съёмочная группа фильма «Виноваты звезды (расширенная версия)»

Актёры и съёмочная группа фильма «Виноваты звезды (расширенная версия)»

Режиссёры

Джош Бун

Джош Бун

Josh Boone
Режиссёр

Актёры

Шейлин Вудли

Шейлин Вудли

Shailene Woodley
АктрисаHazel
Энсел Элгорт

Энсел Элгорт

Ansel Elgort
АктёрGus
Лора Дерн

Лора Дерн

Laura Dern
АктрисаFrannie
Сэм Трэммелл

Сэм Трэммелл

Sam Trammell
АктёрMichael
Нат Вулф

Нат Вулф

Nat Wolff
АктёрIsaac
Уиллем Дефо

Уиллем Дефо

Willem Dafoe
АктёрPeter van Houten
Лотта Вербек

Лотта Вербек

Lotte Verbeek
Актриса
Ана Дела Крус

Ана Дела Крус

Ana Dela Cruz
АктрисаDr. Maria
Тони Саладна

Тони Саладна

Toni Saladna
Актриса

Сценаристы

Скотт Нойстедтер

Скотт Нойстедтер

Scott Neustadter
Сценарист
Майкл Х. Уэбер

Майкл Х. Уэбер

Michael H. Weber
Сценарист
Джон Грин

Джон Грин

John Green
Сценарист

Продюсеры

Марти Бауэн

Марти Бауэн

Marty Bowen
Продюсер
Вик Годфри

Вик Годфри

Wyck Godfrey
Продюсер
Исаак Клауснер

Исаак Клауснер

Isaac Klausner
Продюсер

Актёры дубляжа

Вероника Саркисова

Вероника Саркисова

Актриса дубляжа
Антон Эльдаров

Антон Эльдаров

Актёр дубляжа
Ольга Сирина

Ольга Сирина

Актриса дубляжа
Алексей Мясников

Алексей Мясников

Актёр дубляжа
Николай Быстров

Николай Быстров

Актёр дубляжа

Художники

Грегори А. Веймерскирч

Грегори А. Веймерскирч

Gregory A. Weimerskirch
Художник
Эдвин Кемпер

Эдвин Кемпер

Edwin Kemper
Художник
Мэри Клер Хэннан

Мэри Клер Хэннан

Mary Claire Hannan
Художница

Операторы

Бен Ричардсон

Бен Ричардсон

Ben Richardson
Оператор

Композиторы

Майк Могис

Майк Могис

Mike Mogis
Композитор
Нат Валкотт

Нат Валкотт

Nate Walcott
Композитор