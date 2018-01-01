Wink
Винни Пух идет в гости
Актёры и съёмочная группа фильма «Винни Пух идет в гости»

Режиссёры

Фёдор Хитрук

Режиссёр

Актёры

Евгений Леонов

АктёрВинни Пух
Ия Саввина

АктрисаПятачок
Анатолий Щукин

Актёркролик
Владимир Осенев

Актёррассказчик

Сценаристы

Борис Заходер

Сценарист
Фёдор Хитрук

Сценарист

Художники

Эдуард Назаров

Художник
Владимир Зуйков

Художник

Операторы

Михаил Друян

Оператор

Композиторы

Моисей Вайнберг

Композитор