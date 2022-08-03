Виктор Франкенштейн (фильм, 2015) смотреть онлайн
8.82015, Victor Frankenstein
Ужасы, Фантастика105 мин18+
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О фильме
Новый взгляд на фантастическую историю Виктора Франкенштейна, на этот раз — с точки зрения его помощника Игоря.
СтранаВеликобритания, США, Канада
ЖанрФантастика, Ужасы, Драма, Триллер
КачествоFull HD, SD
Время105 мин / 01:45
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.0 IMDb
- Режиссёр
Пол
Макгиган
- Актёр
Дэниэл
Рэдклифф
- ДМАктёр
Джеймс
Макэвой
- ДБАктриса
Джессика
Браун-Финдли
- Актёр
Бронсон
Уэбб
- Актёр
Дэниэл
Мейс
- СУАктёр
Спенсер
Уайлдинг
- РПАктёр
Робин
Пирс
- ЭСАктёр
Эндрю
Скотт
- КТАктёр
Каллум
Тернер
- ДБАктриса
Ди
Ботчер
- МЛСценарист
Макс
Лэндис
- МШСценарист
Мэри
Шелли
- Продюсер
Джон
Дэвис
- ДДПродюсер
Дерек
Дочи
- ИСАктёр дубляжа
Игорь
Сергеев
- АКАктёр дубляжа
Александр
Койгеров
- ВШАктриса дубляжа
Варвара
Шалагина
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- ГМАктёр дубляжа
Геннадий
Меньшиков
- ЯТХудожница
Яни
Темиме
- МСХудожник
Майкл
Стэндиш
- ЭХМонтажёр
Эндрю
Хьюм
- КАКомпозитор
Крэйг
Армстронг