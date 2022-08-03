Виктор Франкенштейн
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Виктор Франкенштейн

Виктор Франкенштейн (фильм, 2015) смотреть онлайн

8.82015, Victor Frankenstein
Ужасы, Фантастика105 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Новый взгляд на фантастическую историю Виктора Франкенштейна, на этот раз — с точки зрения его помощника Игоря.

Страна
Великобритания, США, Канада
Жанр
Фантастика, Ужасы, Драма, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Виктор Франкенштейн»