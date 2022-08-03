Видок (фильм, 2001) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Фантастический детектив про поиски серийного маньяка, скрывающего лицо под маской-зеркалом. Смотреть фильм «Видок» 2001 года можно на видеосервисе Wink. Главную роль в мистическом триллере сыграл Жерар Депардье.
Париж, 1830 год. Частный детектив Видок, прославившийся своим аналитическим складом ума, выходит на след таинственного убийцы по прозвищу Алхимик, который прячет лицо под маской-зеркалом. В смертельной схватке преступник одерживает верх над сыщиком, однако перед гибелью Видоку удается увидеть лицо маньяка. Эта трагедия заставляет начать активную деятельность Этьена Буассе — биографа Видока. Молодой человек идет по стопам сыщика и пытается выяснить информацию, которой обладал его кумир. Для начала он берется за расследование убийств 3 влиятельных граждан, которые, вероятно, стали жертвами Алхимика. Поиски убийцы осложняются тем, что он оказывается почти неуловимым, а если его все же удается встретить, то пули его не берут, и врукопашную его не одолеть.
Удастся ли вычислить личность таинственного маньяка Алхимика и поймать его? Узнаете в атмосферном триллере — смотреть «Видок», фильм 2001 года, можно в любое время, оформив подписку на Wink.
Рейтинг
- ПРежиссёр
Питоф
- Актёр
Жерар
Депардье
- Актёр
Гийом
Кане
- ИСАктриса
Инес
Састре
- Актёр
Андре
Дюссолье
- ЭСАктриса
Эдит
Скоб
- ММАктёр
Мусса
Мааскри
- ЖГАктёр
Жан-Пьер
Гос
- ИРАктриса
Изабель
Рено
- ЖДАктёр
Жан-Поль
Дюбуа
- АПАктёр
Андре
Пенверн
- ЭВСценарист
Эжен-Франсуа
Видок
- ПСценарист
Питоф
- ЖГСценарист
Жан-Кристоф
Гранже
- ДФПродюсер
Доминик
Фарруджия
- АТАктёр дубляжа
Андрей
Толубеев
- ВМАктёр дубляжа
Владимир
Маслаков
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- НБАктёр дубляжа
Николай
Буров
- ГЧАктриса дубляжа
Галина
Чигинская
- КСХудожница
Карин
Сарфати
- ЖРХудожник
Жан
Рабасс
- ЖСОператор
Жан-Пьер
Совер
- ЖТОператор
Жан-Клод
Тибо
- БККомпозитор
Бруно
Куле