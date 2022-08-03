Фантастический детектив про поиски серийного маньяка, скрывающего лицо под маской-зеркалом. Смотреть фильм «Видок» 2001 года можно на видеосервисе Wink. Главную роль в мистическом триллере сыграл Жерар Депардье.



Париж, 1830 год. Частный детектив Видок, прославившийся своим аналитическим складом ума, выходит на след таинственного убийцы по прозвищу Алхимик, который прячет лицо под маской-зеркалом. В смертельной схватке преступник одерживает верх над сыщиком, однако перед гибелью Видоку удается увидеть лицо маньяка. Эта трагедия заставляет начать активную деятельность Этьена Буассе — биографа Видока. Молодой человек идет по стопам сыщика и пытается выяснить информацию, которой обладал его кумир. Для начала он берется за расследование убийств 3 влиятельных граждан, которые, вероятно, стали жертвами Алхимика. Поиски убийцы осложняются тем, что он оказывается почти неуловимым, а если его все же удается встретить, то пули его не берут, и врукопашную его не одолеть.



Удастся ли вычислить личность таинственного маньяка Алхимика и поймать его? Узнаете в атмосферном триллере — смотреть «Видок», фильм 2001 года, можно в любое время, оформив подписку на Wink.

