Вид сверху лучше
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Вид сверху лучше

Вид сверху лучше (фильм, 2003) смотреть онлайн

9.02003, View from the Top
Мелодрамы, Комедии83 мин12+

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Сюжет

Молодая девушка по имени Донна мечтает вырваться из своего захолустного городка, но не знает, как. Вдохновившись историей знаменитой стюардессы, Донна решает пойти по ее стопам.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вид сверху лучше»

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