Вид сверху лучше (фильм, 2003) смотреть онлайн
9.02003, View from the Top
Мелодрамы, Комедии83 мин12+
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Сюжет
Молодая девушка по имени Донна мечтает вырваться из своего захолустного городка, но не знает, как. Вдохновившись историей знаменитой стюардессы, Донна решает пойти по ее стопам.
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Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.3 IMDb
- Режиссёр
Бруно
Баррето
- Актриса
Гвинет
Пэлтроу
- Актриса
Кристина
Эпплгейт
- Актёр
Марк
Руффало
- Актриса
Кэндис
Берген
- Актёр
Джошуа
Малина
- Актриса
Келли
Престон
- РЛАктёр
Роб
Лоу
- Актёр
Майк
Майерс
- Актёр
Марк
Блукас
- СДАктриса
Стейси
Дэш
- Продюсер
Мэттью
Баэр
- Продюсер
Бобби
Коэн
- БГПродюсер
Брэд
Грэй
- АСПродюсер
Алан
С. Бломквист
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- Актёр дубляжа
Александр
Воеводин
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Гаспарова
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ДАХудожник
Дерек
Абернати
- МЗХудожница
Мэри
Зофрис
- ЭБХудожница
Эллен
Брилл
- КГМонтажёр
Кристофер
Гринбери
- РХМонтажёр
Рэй
Хабли
- АБОператор
Аффонсу
Беату
- ТШКомпозитор
Теодор
Шапиро