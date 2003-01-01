Вид сверху лучше (фильм, 2003) смотреть онлайн

Сюжет

Молодая девушка по имени Донна мечтает вырваться из своего захолустного городка, но не знает, как. Вдохновившись историей знаменитой стюардессы, Донна решает пойти по ее стопам.



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