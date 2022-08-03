Везунчик (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, Lucky You
Драма, Спортивный118 мин18+
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О фильме
Действие фильма разворачивается в мире профессионального покера. Главный герой ленты — игрок Хак Чивер, который не жалеет сил для победы и не боится рисковать. В личной жизни он, напротив, ведет себя разумно и осторожно, избегая эмоциональных порывов и каких-либо обязательств.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.9 IMDb
- Режиссёр
Кёртис
Хэнсон
- Актёр
Эрик
Бана
- Актриса
Дрю
Бэрримор
- Актёр
Роберт
Дювалл
- ДМАктриса
Дебра
Мессинг
- Актёр
Роберт
Дауни мл.
- ОСАктёр
Оратио
Санс
- ДСАктриса
Джин
Смарт
- КХАктёр
Келвин
Хань И
- Актёр
Майкл
Шеннон
- Актёр
Дэнни
Хоч
- Сценарист
Кёртис
Хэнсон
- ЭРСценарист
Эрик
Рот
- Продюсер
Дениз
Ди Нови
- КФПродюсер
Кэрол
Фенелон
- Продюсер
Кёртис
Хэнсон
- Продюсер
Брюс
Берман
- БФХудожник
Бит
Фрутигер
- МКХудожник
Майкл
Каплан
- РГХудожник
Роберт
Гринфилд
- УКМонтажёр
Уильям
Керр
- ККМонтажёр
Крэйг
Китсон
- ПДОператор
Питер
Диминг
- Композитор
Кристофер
Янг