Везунчик
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Везунчик

Везунчик (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, Lucky You
Драма, Спортивный118 мин18+

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О фильме

Действие фильма разворачивается в мире профессионального покера. Главный герой ленты — игрок Хак Чивер, который не жалеет сил для победы и не боится рисковать. В личной жизни он, напротив, ведет себя разумно и осторожно, избегая эмоциональных порывов и каких-либо обязательств.

Страна
США, Германия, Австралия
Жанр
Спортивный, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
118 мин / 01:58

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Везунчик»