Действие фильма разворачивается в мире профессионального покера. Главный герой ленты — игрок Хак Чивер, который не жалеет сил для победы и не боится рисковать. В личной жизни он, напротив, ведет себя разумно и осторожно, избегая эмоциональных порывов и каких-либо обязательств.

