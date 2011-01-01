9.02011, Get the Gringo
Боевики92 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
"Веселые" каникулы (фильм, 2011) смотреть онлайн
Сюжет
Лента расскажет о пойманном мексиканскими властями преступнике, заключенном в полную наркотиков и насилия тюрьму…
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Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Адриан
Грюнберг
- Актёр
Мэл
Гибсон
- КЭАктёр
Кевин
Эрнандес
- Актриса
Долорес
Эредия
- ХОАктёр
Хесус
Очоа
- ДХАктёр
Даниэль
Хименес Качо
- ПГАктёр
Питер
Герети
- РС�Актёр
Роберто
Соса
- Актёр
Петер
Стормаре
- Актёр
Боб
Гантон
- МСАктёр
Марио
Сарагоса
- Сценарист
Мэл
Гибсон
- СПСценарист
Стэйси
Перски
- Сценарист
Адриан
Грюнберг
- СЭСценарист
Скотти
Эткинс
- Продюсер
Мэл
Гибсон
- БДПродюсер
Брюс
Дэвей
- СППродюсер
Стэйси
Перски
- Продюсер
Леонард
Блаватник
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Георгиу
- ИДАктёр дубляжа
Иван
Дахненко
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Гребенкина
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- ДАХудожник
Джей
Ароести
- АТХудожница
Ана
Террасас
- СРМонтажёр
Стивен
Розенблюм
- БДОператор
Бенуа
Деби
- АПКомпозитор
Антонио
Пинто