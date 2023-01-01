Биография

Адриан Грюнберг – режиссер, сценарист, актер. Родился в 1975 году. Художественное образование получил в Нью-Йорке. Проживая в Мексике, работал в местном кинематографе на съемках сериалов. Время от времени наезжая в США, ассистировал при съемках «Апокалипсиса» 2006 года и второго фильма про Джека Ричера. Самостоятельную работу начал в 2011 году, сняв по собственному сценарию боевик «Веселые каникулы». Первый фильм Грюнберга с треском провалился в прокате, несмотря на продюсирование ленты Мэлом Гибсоном. При бюджете в 20 млн собрать удалось менее 2-х млн долларов. Дважды артист снимался в фильмах в качестве актера, но в 2002-м его даже не вписали в титры, а в 2012-м его персонажу не дали имени и обозначили номером. В 2018 году ему доверили снимать боевик «Рэмбо. Последняя кровь». Несмотря на сюжетные прорехи и откровенно слабый сценарий, лента принесла хороший доход. Сомнительные особенности картины по достоинству оценены жюри премии «Золотая малина». Фильм победил в номинациях «Худшее продолжение» и «Наихудшее отношение к человеку». Ценители хорошего кино верят, что неудачливый режиссер навсегда забудет о кинематографе, но гарантий нет...