«Веселые» каникулы (фильм, 2011) смотреть онлайн
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Сюжет
Американский преступник похищает крупную сумму денег, попадает в мексиканскую тюрьму и ввязывается в разборки местных бандитов с матерью и ее 10-летним сыном. Мэл Гибсон в ироничном экшене с необычным сеттингом.
Полиция США гонится за автомобилем, направляющимся к мексиканской границе. Водитель — мужчина в клоунской маске, в распоряжении которого много денег, добытых нечестным путем. Преступник прорывается на другую сторону, где его тут же арестовывают. Теперь водитель оказывается в одной из самых суровых тюрем Мексики, которая больше похожа на небольшой город. Здесь мужчины, женщины и дети делят одно пространство, а заправляет всем криминальный авторитет Хави. Водителю помогает выживать 10-летний мальчик, к матери которого у американца появляются чувства. К сожалению, у бандитов есть виды на печень паренька, которая может стоить приличных денег. Тем временем серьезные люди, которых обокрал водитель, пытаются выкурить его из тюрьмы.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Адриан
Грюнберг
- Актёр
Мэл
Гибсон
- КЭАктёр
Кевин
Эрнандес
- Актриса
Долорес
Эредия
- ХОАктёр
Хесус
Очоа
- ДХАктёр
Даниэль
Хименес Качо
- ПГАктёр
Питер
Герети
- РСАктёр
Роберто
Соса
- Актёр
Петер
Стормаре
- Актёр
Боб
Гантон
- МСАктёр
Марио
Сарагоса
- Сценарист
Мэл
Гибсон
- СПСценарист
Стэйси
Перски
- Сценарист
Адриан
Грюнберг
- СЭСценарист
Скотти
Эткинс
- Продюсер
Мэл
Гибсон
- БДПродюсер
Брюс
Дэвей
- СППродюсер
Стэйси
Перски
- Продюсер
Леонард
Блаватник
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Георгиу
- ИДАктёр дубляжа
Иван
Дахненко
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Гребенкина
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- Актёр ду�бляжа
Андрей
Градов
- ДАХудожник
Джей
Ароести
- АТХудожница
Ана
Террасас
- СРМонтажёр
Стивен
Розенблюм
- БДОператор
Бенуа
Деби
- АПКомпозитор
Антонио
Пинто