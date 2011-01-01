«Веселые» каникулы (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Американский преступник похищает крупную сумму денег, попадает в мексиканскую тюрьму и ввязывается в разборки местных бандитов с матерью и ее 10-летним сыном. Мэл Гибсон в ироничном экшене с необычным сеттингом.



Полиция США гонится за автомобилем, направляющимся к мексиканской границе. Водитель — мужчина в клоунской маске, в распоряжении которого много денег, добытых нечестным путем. Преступник прорывается на другую сторону, где его тут же арестовывают. Теперь водитель оказывается в одной из самых суровых тюрем Мексики, которая больше похожа на небольшой город. Здесь мужчины, женщины и дети делят одно пространство, а заправляет всем криминальный авторитет Хави. Водителю помогает выживать 10-летний мальчик, к матери которого у американца появляются чувства. К сожалению, у бандитов есть виды на печень паренька, которая может стоить приличных денег. Тем временем серьезные люди, которых обокрал водитель, пытаются выкурить его из тюрьмы.



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