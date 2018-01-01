Wink
Вероника решает умереть
Актёры и съёмочная группа фильма «Вероника решает умереть»

Актёры и съёмочная группа фильма «Вероника решает умереть»

Актёры

Сара Мишель Геллар

Sarah Michelle Gellar
АктрисаVeronika Deklava
Джонатан Такер

Jonathan Tucker
АктёрEdward
Эрика Кристенсен

Erika Christensen
АктрисаClaire
Флоренция Лозаньо

Florencia Lozano
АктрисаDr. Thompson
Рина Оуэн

Rena Owen
АктрисаNurse Josephine
Виктор Слезак

Victor Slezak
АктёрGabriel Durant
Барбара Зукова

Barbara Sukowa
АктрисаMrs. Deklava
Дэвид Тьюлис

David Thewlis
АктёрDr. Blake
Мелисса Лео

Melissa Leo
АктрисаMari
Эрика Гимпел

Erica Gimpel
АктрисаNurse White

Сценаристы

Ларри Гросс

Larry Gross
Сценарист
Роберта Хэнли

Roberta Hanley
Сценарист
Пауло Коэльо

Paulo Coelho
Сценарист

Продюсеры

Крис Хэнли

Chris Hanley
Продюсер
Роберт Огден Барнум

Robert Ogden Barnum
Продюсер

Актёры дубляжа

Елена Шульман

Актриса дубляжа
Роман Бурлаков

Актёр дубляжа
Светлана Шейченко

Актриса дубляжа
Олег Куликович

Актёр дубляжа
Галина Чигинская

Актриса дубляжа

Художники

Фрэнк Л. Флеминг

Frank L. Fleming
Художник

Монтажёры

Уна Ни Гонила

Úna Ní Dhonghaíle
Монтажёр

Операторы

Симус Тирни

Seamus Tierney
Оператор

Композиторы

Мюррэй Голд

Murray Gold
Композитор