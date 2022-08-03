Wink
Вероника решает умереть

Вероника решает умереть (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Veronika Decides to Die
Драма, Мелодрама98 мин18+

После неудавшейся попытки самоубийства Вероника оказывается в сумасшедшем доме. Когда она окончательно приходит в себя, врачи сообщают ей неутешительную новость: у нее неисправимые проблемы с сердцем и жить ей осталось не так уж и долго. Удастся ли Веронике победить болезнь и вновь обрести желание жить и любить?..

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb

