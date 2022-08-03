Вероника решает умереть (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Veronika Decides to Die
Драма, Мелодрама98 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
После неудавшейся попытки самоубийства Вероника оказывается в сумасшедшем доме. Когда она окончательно приходит в себя, врачи сообщают ей неутешительную новость: у нее неисправимые проблемы с сердцем и жить ей осталось не так уж и долго. Удастся ли Веронике победить болезнь и вновь обрести желание жить и любить?..
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb
- СМАктриса
Сара
Мишель Геллар
- ДТАктёр
Джонатан
Такер
- ЭКАктриса
Эрика
Кристенсен
- ФЛАктриса
Флоренция
Лозаньо
- Актриса
Рина
Оуэн
- ВСАктёр
Виктор
Слезак
- БЗАктриса
Барбара
Зукова
- Актёр
Дэвид
Тьюлис
- Актриса
Мелисса
Лео
- ЭГАктриса
Эрика
Гимпел
- ЛГСценарист
Ларри
Гросс
- РХСценарист
Роберта
Хэнли
- ПКСценарист
Пауло
Коэльо
- КХПродюсер
Крис
Хэнли
- Продюсер
Роберт
Огден Барнум
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- РБАктёр дубляжа
Роман
Бурлаков
- СШАктриса дубляжа
Светлана
Шейченко
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куликович
- ГЧАктриса дубляжа
Галина
Чигинская
- ФЛХудожник
Фрэнк
Л. Флеминг
- УНМонтажёр
Уна
Ни Гонила
- СТОператор
Симус
Тирни
- МГКомпозитор
Мюррэй
Голд