Фильмы
Вечеринка монстров
Актёры и съёмочная группа фильма «Вечеринка монстров»

Актёры и съёмочная группа фильма «Вечеринка монстров»

Режиссёры

Крис фон Хоффманн

Крис фон Хоффманн

Chris von Hoffmann
Режиссёр

Актёры

Сэм Страйк

Sam Strike
АктёрCasper
Вирджиния Гарднер

Virginia Gardner
АктрисаIris
Брэндон Майкл Холл

Brandon Micheal Hall
АктёрDodge
Киан Лоули

Kian Lawley
АктёрElliot Dawson
Эрин Мориарти

Erin Moriarty
АктрисаAlexis Dawson
Робин Танни

Robin Tunney
АктрисаRoxanne Dawson
Джулиан МакМэхон

Julian McMahon
АктёрPatrick Dawson
Честер Рашинг

Chester Rushing
АктёрCameron
Джэми Уорд

Jamie Ward
АктёрJeremy
Лэнс Реддик

Lance Reddick
АктёрMilo

Сценаристы

Крис фон Хоффманн

Chris von Hoffmann
Сценарист

Продюсеры

Эрик Б. Флайшмен

Eric B. Fleischman
Продюсер
Брайан Кэвэна-Джонс

Brian Kavanaugh-Jones
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Зачиняев

Актёр дубляжа
Алёна Андронова

Актриса дубляжа
Глеб Глушенков

Актёр дубляжа
Андрей Бархударов

Актёр дубляжа

Художники

Кендра Браданини

Kendra Bradanini
Художница

Монтажёры

Гериг Барнетт мл.

Gehrig Burnett Jr.
Монтажёр
Джо Розенблюм

Joe Rosenbloom
Монтажёр

Операторы

Тобиаш Демл

Tobias Deml
Оператор