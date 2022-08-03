Вечеринка монстров (фильм, 2018) смотреть онлайн

Двое подростков Каспер и Додж грабят дома обеспеченных граждан, пока Айрис - девушка одного из них - стоит на шухере. Когда отец Каспера за игорные долги оказывается в заложниках у бандитов, парень решается на отчаянный шаг - ограбить виллу, где Айрис собирается работать официантом на званом вечере. На вечеринку съезжаются обеспеченные гости, и вскоре выяснится, что горе-грабители попали к сборищу отморозков.

