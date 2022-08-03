Вечеринка монстров (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.52018, Monster Party
Ужасы, Триллер85 мин18+
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О фильме
Двое подростков Каспер и Додж грабят дома обеспеченных граждан, пока Айрис - девушка одного из них - стоит на шухере. Когда отец Каспера за игорные долги оказывается в заложниках у бандитов, парень решается на отчаянный шаг - ограбить виллу, где Айрис собирается работать официантом на званом вечере. На вечеринку съезжаются обеспеченные гости, и вскоре выяснится, что горе-грабители попали к сборищу отморозков.
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
5.5 IMDb
- КфРежиссёр
Крис
фон Хоффманн
- ССАктёр
Сэм
Страйк
- Актриса
Вирджиния
Гарднер
- БМАктёр
Брэндон
Майкл Холл
- КЛАктёр
Киан
Лоули
- ЭМАктриса
Эрин
Мориарти
- Актриса
Робин
Танни
- Актёр
Джулиан
МакМэхон
- ЧРАктёр
Честер
Рашинг
- ДУАктёр
Джэми
Уорд
- ЛРАктёр
Лэнс
Реддик
- КфСценарист
Крис
фон Хоффманн
- Продюсер
Эрик
Б. Флайшмен
- Продюсер
Брайан
Кэвэна-Джонс
- АЗАктёр дубляжа
Александр
Зачиняев
- АААктриса дубляжа
Алёна
Андронова
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- КБХудожница
Кендра
Браданини
- ГБМонтажёр
Гериг
Барнетт мл.
- ДРМонтажёр
Джо
Розенблюм
- ТДОператор
Тобиаш
Демл