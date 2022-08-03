Вечеринка монстров
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Вечеринка монстров

Вечеринка монстров (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.52018, Monster Party
Ужасы, Триллер85 мин18+

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О фильме

Двое подростков Каспер и Додж грабят дома обеспеченных граждан, пока Айрис - девушка одного из них - стоит на шухере. Когда отец Каспера за игорные долги оказывается в заложниках у бандитов, парень решается на отчаянный шаг - ограбить виллу, где Айрис собирается работать официантом на званом вечере. На вечеринку съезжаются обеспеченные гости, и вскоре выяснится, что горе-грабители попали к сборищу отморозков.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вечеринка монстров»