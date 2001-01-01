Васаби (фильм, 2001) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Французский коп спасает дочь от японской мафии. Комедийный боевик с Жаном Рено от Люка Бессона. Французский полицейский Юбер Фиорентини славится жесткими методами в борьбе с преступностью. Находясь в вынужденном отпуске, он узнает о смерти Мико, прекрасной японки, с которой в молодости у него был яркий роман. В Японии на похоронах бывшей возлюбленной он встречает юную Юми и догадывается, что она его дочь. Вскоре выясняется, что Мико перешла дорогу влиятельным якудза, и теперь они охотятся за Юми, на счет которой мать перевела 200 миллионов долларов. Удастся ли Юберу справиться в одиночку с японской мафией? Оставайтесь на нашем видеосервисе Wink, чтобы смотреть онлайн фильм «Васаби» в хорошем качестве прямо сейчас!



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