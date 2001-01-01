Васаби (фильм, 2001) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Французский коп спасает дочь от японской мафии. Комедийный боевик с Жаном Рено от Люка Бессона. Французский полицейский Юбер Фиорентини славится жесткими методами в борьбе с преступностью. Находясь в вынужденном отпуске, он узнает о смерти Мико, прекрасной японки, с которой в молодости у него был яркий роман. В Японии на похоронах бывшей возлюбленной он встречает юную Юми и догадывается, что она его дочь. Вскоре выясняется, что Мико перешла дорогу влиятельным якудза, и теперь они охотятся за Юми, на счет которой мать перевела 200 миллионов долларов. Удастся ли Юберу справиться в одиночку с японской мафией? Оставайтесь на нашем видеосервисе Wink, чтобы смотреть онлайн фильм «Васаби» в хорошем качестве прямо сейчас!
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Жерар
Кра�вчик
- Актёр
Жан
Рено
- Актриса
Рёко
Хиросуэ
- ММАктёр
Мишель
Мюллер
- Актёр
Ёси
Оида
- Актриса
Кароль
Буке
- КСАктёр
Кристиан
Синниже
- АБАктёр
Александр
Брик
- ЖМАктёр
Жан-Марк
Монтальто
- ВБАктриса
Вероник
Бальм
- ФДАктёр
Фабио
Дзенони
- Сценарист
Люк
Бессон
- Продюсер
Люк
Бессон
- ДХПродюсер
Дидье
Хорау
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- РСАктёр дубляжа
Рогволд
Суховерко
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- ЖШКомпозитор
Жюльен
Шултейс
- ЭСКомпозитор
Эрик
Серра