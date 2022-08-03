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В постели с врагом

В постели с врагом (фильм, 1991) смотреть онлайн

1991, Sleeping with the Enemy
Триллер, Драма93 мин18+

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О фильме

Благополучная с виду молодая супружеская пара с первых дней совместной жизни пребывает в атмосфере страха и напряжения… Красавица Лора Берни, доведенная до отчаяния ревностью и агрессивностью ее мужа Мартина, задумывает сымитировать собственную гибель.

Страна
США
Жанр
Драма, Триллер
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «В постели с врагом»