Благополучная с виду молодая супружеская пара с первых дней совместной жизни пребывает в атмосфере страха и напряжения… Красавица Лора Берни, доведенная до отчаяния ревностью и агрессивностью ее мужа Мартина, задумывает сымитировать собственную гибель.



