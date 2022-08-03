В постели с врагом (фильм, 1991) смотреть онлайн
1991, Sleeping with the Enemy
Триллер, Драма93 мин18+
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О фильме
Благополучная с виду молодая супружеская пара с первых дней совместной жизни пребывает в атмосфере страха и напряжения… Красавица Лора Берни, доведенная до отчаяния ревностью и агрессивностью ее мужа Мартина, задумывает сымитировать собственную гибель.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Джозеф
Рубин
- Актриса
Джулия
Робертс
- Актёр
Патрик
Бергин
- КААктёр
Кевин
Андерсон
- ЭЛАктриса
Элизабет
Лоуренс
- КСАктёр
Кайл
Сикор
- КНАктриса
Клодетт
Невинс
- ТААктёр
Тони
Абатемарко
- МГАктриса
Марита
Герати
- ХВАктёр
Харли
Вентон
- НФАктриса
Нэнси
Фиш
- РБСценарист
Рональд
Бэсс
- ДЧПродюсер
Джеффри
Чернов
- Продюсер
Леонард
Голдберг
- СОАктриса дубляжа
Светлана
Олешковская
- ИААктриса дубляжа
Ирина
Акулова
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ДПХудожник
Джозеф
П. Лаки
- ДБМонтажёр
Джордж
Бауэрс
- ДЛОператор
Джон
Линдли
- ДГКомпозитор
Джерри
Голдсмит