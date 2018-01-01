Wink
В лучах славы
Актёры и съёмочная группа фильма «В лучах славы»

Режиссёры

Питер Берг

Режиссёр

Актёры

Дерек Люк

АктёрBoobie Miles
Лукас Блэк

АктёрMike Winchell
Джей Эрнандес

АктёрBrian Chavez
Гаррет Хедлунд

АктёрDon Billingsley
Тим Макгроу

АктёрCharles Billingsley
Билли Боб Торнтон

АктёрCoach Gary Gaines
Ли Джексон

АктёрIvory Christian
Ли Томпсон Янг

АктёрChris Comer
Гроувер Колсон

АктёрL.V. Miles
Конни Бриттон

АктрисаSharon Gaines

Сценаристы

Питер Берг

Сценарист
Базз Биссинджер

Сценарист

Продюсеры

Брайан Грейзер

Продюсер
Сара Обри

Продюсер
Дэвид Бернарди

Продюсер
Джон Камерон

Продюсер

Художники

Сьюзэн Мэтисон

Художница
Карла Керри

Художница

Монтажёры

Колби Паркер мл.

Монтажёр
Дэвид Розенблюм

Монтажёр

Операторы

Тобиас Э. Шлисслер

Оператор

Композиторы

Брайан Райцелл

Композитор
Дэвид Торн

Композитор