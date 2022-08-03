В диких условиях (фильм, 2007) смотреть онлайн
8.52007, Into the Wild
Драма, Приключения141 мин18+
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О фильме
После окончания колледжа "Эмори" один из его ведущих студентов и атлетов Кристофер МакКэндлесс оставляет все свое имущество, отдает накопленные за время учебы 24 тыс. долларов в благотворительный фонд, и отправляется автостопом на Аляску, чтобы окунуться в дикую природу.
СтранаСША
ЖанрПриключения, Драма, Биография
КачествоSD
Время141 мин / 02:21
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
8.0 IMDb
- Режиссёр
Шон
Пенн
- Актёр
Эмиль
Хирш
- ХХАктёр
Хэл
Холбрук
- МГАктриса
Марша
Гей Харден
- УХАктёр
Уильям
Хёрт
- Актриса
Джена
Мэлоун
- БХАктёр
Брайан
Х. Дьеркер
- Актриса
Кэтрин
Кинер
- Актёр
Винс
Вон
- Актриса
Кристен
Стюарт
- ДГАктёр
Джим
Галиен
- Сценарист
Шон
Пенн
- ДКСценарист
Джон
Кракауэр
- Продюсер
Арт
Линсон
- Продюсер
Шон
Пенн
- БППродюсер
Билл
Полад
- ДБПродюсер
Дэвид
Блокер
- ОНАктёр дубляжа
Олег
Новиков
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Форостенко
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- ДРХудожник
Джон
Ричардсон
- ДСХудожник
Доменик
Сильвестри
- МКХудожница
Мэри
Клер Хэннан
- ДКМонтажёр
Джей
Кэссиди
- МБКомпозитор
Майкл
Брук
- КККомпозитор
Кэйки
Кинг
- ЭВКомпозитор
Эдди
Веддер