В диких условиях
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В диких условиях

В диких условиях (фильм, 2007) смотреть онлайн

8.52007, Into the Wild
Драма, Приключения141 мин18+

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О фильме

После окончания колледжа "Эмори" один из его ведущих студентов и атлетов Кристофер МакКэндлесс оставляет все свое имущество, отдает накопленные за время учебы 24 тыс. долларов в благотворительный фонд, и отправляется автостопом на Аляску, чтобы окунуться в дикую природу.

Страна
США
Жанр
Приключения, Драма, Биография
Качество
SD
Время
141 мин / 02:21

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «В диких условиях»