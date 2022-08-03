В диких условиях (фильм, 2007) смотреть онлайн

После окончания колледжа "Эмори" один из его ведущих студентов и атлетов Кристофер МакКэндлесс оставляет все свое имущество, отдает накопленные за время учебы 24 тыс. долларов в благотворительный фонд, и отправляется автостопом на Аляску, чтобы окунуться в дикую природу.

