Актёры и съёмочная группа фильма «В бой идут одни «старики»»

Режиссёры
Актёры
Актёркапитан/майор Алексей Титаренко
Леонид Быков
Актёрлейтенант Виктор Щедронов
Сергей Подгорный
Актёрлейтенант Александров
Сергей Иванов
Актёрлейтенант Сагдуллаев
Рустам Сагдуллаев
АктрисаМаша Попова
Евгения Симонова
Актрисакапитан Зоя
Ольга Матешко
Актёрстарший лейтенант Сергей Скворцов
Владимир Талашко
Актёрмеханик Макарыч
Алексей Смирнов
Актёркомполка
Виктор Мирошниченко
Актёрмеханик Александрова