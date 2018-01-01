Wink
Фильмы
В бой идут одни «старики»
Актёры и съёмочная группа фильма «В бой идут одни «старики»»

Актёры и съёмочная группа фильма «В бой идут одни «старики»»

Режиссёры

Леонид Быков

Леонид Быков

Режиссёр

Актёры

Леонид Быков

Леонид Быков

Актёркапитан/майор Алексей Титаренко
Сергей Подгорный

Сергей Подгорный

Актёрлейтенант Виктор Щедронов
Сергей Иванов

Сергей Иванов

Актёрлейтенант Александров
Рустам Сагдуллаев

Рустам Сагдуллаев

Актёрлейтенант Сагдуллаев
Евгения Симонова

Евгения Симонова

АктрисаМаша Попова
Ольга Матешко

Ольга Матешко

Актрисакапитан Зоя
Владимир Талашко

Владимир Талашко

Актёрстарший лейтенант Сергей Скворцов
Алексей Смирнов

Алексей Смирнов

Актёрмеханик Макарыч
Виктор Мирошниченко

Виктор Мирошниченко

Актёркомполка
Григорий Гладий

Григорий Гладий

Gregory Hlady
Актёрмеханик Александрова

Сценаристы

Леонид Быков

Леонид Быков

Сценарист
Евгений Оноприенко

Евгений Оноприенко

Сценарист
Александр Сацкий

Александр Сацкий

Сценарист

Продюсеры

Николай Злочевский

Николай Злочевский

Продюсер
Илья Фидман

Илья Фидман

Продюсер

Актёры дубляжа

Юрий Саранцев

Юрий Саранцев

Актёр дубляжа

Операторы

Владимир Войтенко

Владимир Войтенко

Оператор

Композиторы

Виктор Шевченко

Виктор Шевченко

Композитор