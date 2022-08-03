Фильм В Бой Идут Одни Старики (1973)
1973, В бой идут одни «старики»
Военный, Комедия88 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Колоризованная версия военного фильма, любимого зрителями разных поколений. В центре сюжета ― вторая эскадрилья гвардейского авиаполка, которую возглавляет командир Титаренко, известный как «Маэстро». Свое прозвище он получил, став дирижером и превратив взвод в самодеятельный оркестр.
Рейтинг
8.7 КиноПоиск
8.2 IMDb
- ЛБРежиссёр
Леонид
Быков
- ЛБАктёр
Леонид
Быков
- СПАктёр
Сергей
Подгорный
- СИАктёр
Сергей
Иванов
- РСАктёр
Рустам
Сагдуллаев
- Актриса
Евгения
Симонова
- Актриса
Ольга
Матешко
- Актёр
Владимир
Талашко
- АСАктёр
Алексей
Смирнов
- ВМАктёр
Виктор
Мирошниченко
- ГГАктёр
Григорий
Гладий
- ЛБСценарист
Леонид
Быков
- ЕОСценарист
Евгений
Оноприенко
- АССценарист
Александр
Сацкий
- НЗПродюсер
Николай
Злочевский
- ИФПродюсер
Илья
Фидман
- Актёр дубляжа
Юрий
Саранцев
- ВВОператор
Владимир
Войтенко
- ВШКомпозитор
Виктор
Шевченко