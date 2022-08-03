Фильм В Бой Идут Одни Старики (1973)

Колоризованная версия военного фильма, любимого зрителями разных поколений. В центре сюжета ― вторая эскадрилья гвардейского авиаполка, которую возглавляет командир Титаренко, известный как «Маэстро». Свое прозвище он получил, став дирижером и превратив взвод в самодеятельный оркестр.

