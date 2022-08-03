Ужас Амитивилля (фильм, 2005) смотреть онлайн

14 ноября 1974 года в полицейский участок поступил ужасный звонок: в резиденции семьи Де Фо шесть человек застрелено в своих постелях. Год спустя Джордж и Кейти Латс с тремя детьми переезжают в этот дом. Они еще не знают, что их счастье под угрозой. Ужас вновь охватывает Амитивилль...

