Ужас Амитивилля (фильм, 2005) смотреть онлайн
8.42005, The Amityville Horror
Ужасы85 мин18+
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О фильме
14 ноября 1974 года в полицейский участок поступил ужасный звонок: в резиденции семьи Де Фо шесть человек застрелено в своих постелях. Год спустя Джордж и Кейти Латс с тремя детьми переезжают в этот дом. Они еще не знают, что их счастье под угрозой. Ужас вновь охватывает Амитивилль...
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ЭДРежиссёр
Эндрю
Дуглас
- Актёр
Райан
Рейнольдс
- МДАктриса
Мелисса
Джордж
- ДДАктёр
Джесси
Джеймс
- ДБАктёр
Джимми
Беннетт
- Актриса
Хлоя
Грейс Морец
- РНАктриса
Рэйчел
Николс
- Актёр
Филип
Бейкер Холл
- ИКАктриса
Изабель
Коннер
- БДАктёр
Брендан
Дональдсон
- АААктриса
Аннабел
Армор
- СКСценарист
Скотт
Козар
- СССценарист
Сэндор
Стерн
- ДЛСценарист
Джордж
Лутс
- КЛСценарист
Кэти
Лутс
- Продюсер
Майкл
Бэй
- Продюсер
Эндрю
Форм
- БФПродюсер
Брэдли
Фуллер
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- ДШАктриса дубляжа
Диана
Шпак
- ЕИАктриса дубляжа
Елена
Ивасишина
- МРХудожник
Марко
Рубео
- ДСХудожник
Дэвид
С. Робинсон
- ДБХудожник
Дэниэл
Б. Клэнси
- РБМонтажёр
Роджер
Бартон
- КВМонтажёр
Кристиан
Вагнер
- ПЛОператор
Питер
Лайонс Коллистер
- СЯКомпозитор
Стив
Яблонски