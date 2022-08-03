Ужас Амитивилля
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Ужас Амитивилля

Ужас Амитивилля (фильм, 2005) смотреть онлайн

8.42005, The Amityville Horror
Ужасы85 мин18+

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О фильме

14 ноября 1974 года в полицейский участок поступил ужасный звонок: в резиденции семьи Де Фо шесть человек застрелено в своих постелях. Год спустя Джордж и Кейти Латс с тремя детьми переезжают в этот дом. Они еще не знают, что их счастье под угрозой. Ужас вновь охватывает Амитивилль...

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ужас Амитивилля»