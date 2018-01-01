Wink
Увольнение на берег
Актёры и съёмочная группа фильма «Увольнение на берег»

Актёры и съёмочная группа фильма «Увольнение на берег»

Актёры

Ариадна Шенгелая

Актриса
Лев Прыгунов

Актёр
Василий Макаров

Актёр
Светлана Коновалова

Актриса
Владимир Высоцкий

Актёр
Владимир Трещалов

АктёрПетр
Геннадий Юхтин

Актёр
Наталья Кустинская

Актриса
Станислав Хитров

Актёр
Валентина Ананьина

АктрисаНюра
Валентин Грачёв

Актёр
Виктор Сергачев

Актёр
Ольга Бган

Актриса
Валентина Савельева

АктрисаЛюся
Вадим Грачев

АктёрСтепа
Владимир Марков

Актёр
Валерий Зотов

Актёр
Валерий Дибров

АктёрСергей
Юлия Цоглин

Актрисажена Василия
Владимир Демин

АктёрАлешка
Борис Галкин

Актёрматрос
Эдуард Изотов

Актёрстудент Борис
Лариса Гордейчик

Актриса
Светлана Агеева

Актрисакондуктор в автобусе
Геннадий Юденич

Актёрматрос Витька

Продюсеры

Виктор Слонимский

Продюсер

Монтажёры

Эсфирь Тобак

Монтажёр

Композиторы

Кирилл Молчанов

Композитор