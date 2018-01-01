WinkФильмыУвольнение на берегАктёры и съёмочная группа фильма «Увольнение на берег»
Актёры и съёмочная группа фильма «Увольнение на берег»
Актёры
Актриса
Ариадна Шенгелая
Актёр
Лев Прыгунов
Актёр
Василий Макаров
Актриса
Светлана Коновалова
Актёр
Владимир Высоцкий
АктёрПетр
Владимир Трещалов
Актёр
Геннадий Юхтин
Актриса
Наталья Кустинская
Актёр
Станислав Хитров
АктрисаНюра
Валентина Ананьина
Актёр
Валентин Грачёв
Актёр
Виктор Сергачев
Актриса
Ольга Бган
АктрисаЛюся
Валентина Савельева
АктёрСтепа
Вадим Грачев
Актёр
Владимир Марков
Актёр
Валерий Зотов
АктёрСергей
Валерий Дибров
Актрисажена Василия
Юлия Цоглин
АктёрАлешка
Владимир Демин
Актёрматрос
Борис Галкин
Актёрстудент Борис
Эдуард Изотов
Актриса
Лариса Гордейчик
Актрисакондуктор в автобусе
Светлана Агеева
Актёрматрос Витька