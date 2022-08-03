Уондер
Wink
Фильмы
Уондер
6.82020, Wander
Триллер89 мин18+

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Уондер (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Частного детектива Артура Бретника наняли расследовать загадочное убийство в городке Уондер. Однако Бретник начинает подозревать, что дело связано с заговором, из-за которого погибла его дочь.

Страна
США, Канада
Жанр
Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Уондер»