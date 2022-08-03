Университет монстров 3D
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Университет монстров 3D

Университет монстров 3D (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, 3D Monsters University
Мультфильм, Комедия100 мин6+

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О фильме

Майк и Салли — самые опытные "пугатели" в Монстрополисе, но так было далеко не всегда. Когда они встретились впервые, эти монстры терпеть друг друга не могли. «Университет Монстров» — история о том, как наши старые знакомые прошли путь от взаимной неприязни к крепкой дружбе.

Страна
США, Япония
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Университет монстров 3D»