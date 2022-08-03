Майк и Салли — самые опытные "пугатели" в Монстрополисе, но так было далеко не всегда. Когда они встретились впервые, эти монстры терпеть друг друга не могли. «Университет Монстров» — история о том, как наши старые знакомые прошли путь от взаимной неприязни к крепкой дружбе.

