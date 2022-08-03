Университет монстров 3D (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, 3D Monsters University
Мультфильм, Комедия100 мин6+
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О фильме
Майк и Салли — самые опытные "пугатели" в Монстрополисе, но так было далеко не всегда. Когда они встретились впервые, эти монстры терпеть друг друга не могли. «Университет Монстров» — история о том, как наши старые знакомые прошли путь от взаимной неприязни к крепкой дружбе.
СтранаСША, Япония
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время100 мин / 01:40
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ДСРежиссёр
Дэн
Скэнлон
- Актёр
Джон
Гудман
- БКАктёр
Билли
Кристал
- Актёр
Стив
Бушеми
- Актриса
Хелен
Миррен
- ПСАктёр
Питер
Сон
- ДМАктёр
Джоэль
Мюррей
- ШХАктёр
Шон
Хейс
- ДФАктёр
Дэйв
Фоли
- ЧДАктёр
Чарли
Дэй
- Актёр
Альфред
Молина
- ДССценарист
Дэн
Скэнлон
- ДГСценарист
Дэниел
Герсон
- ПДПродюсер
Пит
Доктер
- ДЛПродюсер
Джон
Лассетер
- НППродюсер
Николь
Паради Гриндл
- КРПродюсер
Кори
Рэй
- Актёр дубляжа
Сергей
Паршин
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куликович
- ЕДАктёр дубляжа
Евгений
Дятлов
- Актриса дубляжа
Людмила
Максакова
- ВГАктёр дубляжа
Виталий
Гогунский
- РНКомпозитор
Рэнди
Ньюман