Умопомрачительные фантазии Чарли Свона-третьего (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, A Glimpse Inside the Mind of Charles Swan III
Комедии, Мелодрамы82 мин18+
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Сюжет
Чарли Свон-третий — сибарит и ловелас. У него собственное креативное агентство и известные друзья, а жизнь его легка и беззаботна. И главное - Чарли встретил, наконец, любовь всей своей жизни - прекрасную Ивону...
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Рейтинг
5.8 КиноПоиск
4.6 IMDb
- РКРежиссёр
Роман
Коппола
- Актёр
Чарли
Шин
- ДШАктёр
Джейсон
Шварцман
- Актёр
Билл
Мюррей
- КУАктриса
Кэтрин
Уинник
- ПААктриса
Патриша
Аркетт
- Актриса
Обри
Плаза
- Актриса
Мэри
Элизабет Уинстэд
- Актёр
Дермот
Малруни
- ТСАктриса
Тини
Стекл�ейн
- ЛМАктриса
Линдси
МакЛевис
- РКСценарист
Роман
Коппола
- РКПродюсер
Роман
Коппола
- ЮХПродюсер
Юри
Хенли
- СЕПродюсер
Сью
Ен Ан
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- Актёр дубляжа
Евгений
Вальц
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- АКХудожница
Альмитра
Кори
- ЭНХудожница
Эйприл
Напье
- ЭКХудожница
Элизабет
Кинэн
- НБОператор
Ник
Бил
- ЛХКомпозитор
Лайам
Хэйес
- РНКомпозитор
Роджер
Нилл