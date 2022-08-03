Уловка .44
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Уловка .44

Уловка .44 (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Catch .44
Триллер, Криминал90 мин18+

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О фильме

Тес, Доун и Кара — три девушки, зарабатывающие на кусок хлеба в Вегасе. Однажды их жизни превращаются в сюжет самой настоящей детективной истории. Это происходит после случайного знакомства со странным парнем по имени Мэл, который предлагает девушкам совершить «маленькое правонарушение».

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
4.6 IMDb