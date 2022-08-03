Уловка .44 (фильм, 2011) смотреть онлайн

Тес, Доун и Кара — три девушки, зарабатывающие на кусок хлеба в Вегасе. Однажды их жизни превращаются в сюжет самой настоящей детективной истории. Это происходит после случайного знакомства со странным парнем по имени Мэл, который предлагает девушкам совершить «маленькое правонарушение».

