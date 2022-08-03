Уловка .44 (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Catch .44
Триллер, Криминал90 мин18+
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О фильме
Тес, Доун и Кара — три девушки, зарабатывающие на кусок хлеба в Вегасе. Однажды их жизни превращаются в сюжет самой настоящей детективной истории. Это происходит после случайного знакомства со странным парнем по имени Мэл, который предлагает девушкам совершить «маленькое правонарушение».
Рейтинг
4.7 КиноПоиск
4.6 IMDb
- АХРежиссёр
Аарон
Харви
- Актёр
Форест
Уитакер
- Актёр
Брюс
Уиллис
- Актриса
Малин
Акерман
- НРАктриса
Никки
Рид
- ДЭАктриса
Дебора
Энн Уолл
- Актёр
Брэд
Дуриф
- Актёр
Шей
Уигэм
- ДЛАктёр
Джимми
Ли мл.
- ДСАктриса
Джилл
Стоуксберри
- ПМАктёр
П.Дж.
Маршалл
- АХСценарист
Аарон
Харви
- МБПродюсер
Майкл
Бенаройя
- Продюсер
Меган
Эллисон
- Продюсер
Рэндолл
Эмметт
- Продюсер
Роберт
Огден Барнум
- ДКОператор
Джефф
Каттер