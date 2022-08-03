9.22020, Dolittle
Фэнтези, Семейный97 мин12+
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Фильм Удивительное путешествие доктора Дулиттла (2020)
О фильме
После трагической гибели Лилли Дулиттл доктор впадает в глубокую депрессию и становится затворником, потихоньку забывая человеческую речь в окружении зверушек. Однако внезапный визит королевской фрейлины заставляет Дулиттла взять себя в руки и отправиться выручать правительницу из беды.
СтранаКитай, Великобритания, США, Япония
ЖанрКомедия, Семейный, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Стивен
Гейган
- Актёр
Роберт
Дауни мл.
- Актёр
Антонио
Бандерас
- Актёр
Майкл
Шин
- Актёр
Джим
Бродбент
- Актриса
Джесси
Бакли
- ГКАктёр
Гарри
Коллетт
- Актриса
Эмма
Томпсон
- Актёр
Рами
Малек
- ДСАктёр
Джон
Сина
- КНАктёр
Кумэйл
Нанджиани
- Сценарист
Стивен
Гейган
- ДМСценарист
Даг
Мэнд
- ТШСценарист
Томас
Шеперд
- СБПродюсер
Сара
Брэдшоу
- УМПродюсер
Уильям
М. Коннор
- Продюсер
Роберт
Дауни мл.
- Продюсер
Сьюзан
Дауни
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- АВАктёр дубляжа
Александр
Воронов
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- ДХХудожница
Джордан
Хендерсон
- ПЛХудожник
Пол
Легьер
- ОРХудожник
Оливер
Робертс
- ГТХудожник
Гари
Томкинс
- ЛЦХудожник
Люк
Циммерман
- ГНОператор
Гильермо
Наварро
- ДЭКомпозитор
Дэнни
Элфман