Удивительное путешествие доктора Дулиттла
Wink
Детям
Удивительное путешествие доктора Дулиттла
9.22020, Dolittle
Фэнтези, Семейный97 мин12+

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Фильм Удивительное путешествие доктора Дулиттла (2020)

О фильме

После трагической гибели Лилли Дулиттл доктор впадает в глубокую депрессию и становится затворником, потихоньку забывая человеческую речь в окружении зверушек. Однако внезапный визит королевской фрейлины заставляет Дулиттла взять себя в руки и отправиться выручать правительницу из беды.

Страна
Китай, Великобритания, США, Япония
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Удивительное путешествие доктора Дулиттла»