После трагической гибели Лилли Дулиттл доктор впадает в глубокую депрессию и становится затворником, потихоньку забывая человеческую речь в окружении зверушек. Однако внезапный визит королевской фрейлины заставляет Дулиттла взять себя в руки и отправиться выручать правительницу из беды.

