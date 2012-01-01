Удиви меня (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Удиви меня
Драмы86 мин18+
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Сюжет
Два молодых современных человека Роман Зубов и Багира. Он, майор особого отдела МУРа, ищет преступника, который вымогает у богатых людей крупные суммы денег. Она — его любимая девушка и… та самая преступница, которую он пытается найти. Не догадываясь об этом, Романов идет по ее следу...
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Информация
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.0 IMDb
- АЩРежиссёр
Андрей
Щербинин
- Актриса
Светлана
Ходченкова
- ПКАктёр
Пётр
Красилов
- Актёр
Борис
Галкин
- АСАктриса
Альбина
Скобелева
- МИАктриса
Маргарита
Иванова-Донская
- ВЦАктёр
Вадим
Цаллати
- РГАктёр
Роман
Гапанюк
- Актёр
Юрий
Скулябин
- Актёр
Михаил
Мухин
- АКАктёр
Александр
Корженков
- ИШСценарист
Илья
Шиловский
- ДФПродюсер
Дмитрий
Фикс
- СФПродюсер
Сергей
Фикс
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- СМХудожница
Светлана
Мамонтова
- ИММонтажёр
Игорь
Медведев
- ЮБОператор
Юрий
Бехтерев
- ИДКомпозитор
Илья
Духовный