Удиви меня (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Два молодых современных человека Роман Зубов и Багира. Он, майор особого отдела МУРа, ищет преступника, который вымогает у богатых людей крупные суммы денег. Она — его любимая девушка и… та самая преступница, которую он пытается найти. Не догадываясь об этом, Романов идет по ее следу...



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