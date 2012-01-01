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Удиви меня

Удиви меня (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Удиви меня
Драмы86 мин18+

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Сюжет

Два молодых современных человека Роман Зубов и Багира. Он, майор особого отдела МУРа, ищет преступника, который вымогает у богатых людей крупные суммы денег. Она — его любимая девушка и… та самая преступница, которую он пытается найти. Не догадываясь об этом, Романов идет по ее следу...

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Удиви меня»

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