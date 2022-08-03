Удар по воротам (фильм, 1977) смотреть онлайн
1977, Slap Shot
Драма, Комедия117 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ДРРежиссёр
Джордж
Рой Хилл
- Актёр
Пол
Ньюман
- СМАктёр
Стразер
Мартин
- МОАктёр
Майкл
Онткин
- ДУАктриса
Дженнифер
Уоррен
- ЛКАктриса
Линдси
Краус
- ДХАктёр
Джерри
Хаузер
- ДКАктёр
Джефф
Карлсон
- СКАктёр
Стив
Карлсон
- ДХАктёр
Дэвид
Хэнсон
- НДСценарист
Нэнси
Дауд
- РКПродюсер
Роберт
Кроуфорд мл.
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- ГБХудожник
Генри
Бамстед
- ДАМонтажёр
Деде
Аллен
- ВДОператор
Виктор
Дж. Кемпер