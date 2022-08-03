Удар по воротам
Wink
Фильмы
Удар по воротам

Удар по воротам (фильм, 1977) смотреть онлайн

1977, Slap Shot
Драма, Комедия117 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Хоккейная команда тренера Реджи никак не может преодолеть череду поражений. Появление новых игроков вряд ли изменит ситуацию, однако стиль игры братьев Хэнсон по-настоящему встряхнет «Вождей».

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
117 мин / 01:57

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Удар по воротам»