Ученик (фильм, 2016) смотреть онлайн

После прочтения Библии старшеклассник Веня становится настоящим религиозным фанатиком. По-своему трактуя писание, он устраивает в школе экстремистские акции с призывами запретить теорию Дарвина, открытые купальники и сексуальное воспитание. Оппонентом Вени выступает учительница биологии.

