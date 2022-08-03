Ученик (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Ученик
Драма112 мин18+
О фильме
После прочтения Библии старшеклассник Веня становится настоящим религиозным фанатиком. По-своему трактуя писание, он устраивает в школе экстремистские акции с призывами запретить теорию Дарвина, открытые купальники и сексуальное воспитание. Оппонентом Вени выступает учительница биологии.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Кирилл
Серебренников
- Актриса
Виктория
Исакова
- Актёр
Пётр
Скворцов
- Актёр
Александр
Горчилин
- Актриса
Юлия
Ауг
- Актриса
Александра
Ревенко
- Актёр
Антон
Васильев
- НРАктёр
Николай
Рощин
- СБАктриса
Светлана
Брагарник
- ИРАктриса
Ирина
Рудницкая
- Актриса
Марина
Клещёва
- Сценарист
Кирилл
Серебренников
- Продюсер
Илья
Стюарт
- ДСПродюсер
Диана
Сафарова
- ЮКПродюсер
Юрий
Козырев
- Продюсер
Мурад
Османн
- ЯРАктёр дубляжа
Ярослав
Романов
- ТДХудожница
Татьяна
Долматовская
- ЮКМонтажёр
Юрий
Карих
- ВООператор
Владислав
Опельянц
- ИДКомпозитор
Илья
Демуцкий