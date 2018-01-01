Убийца 2: Против всех (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Власти США подозревают нелегалов из Мексики в терроризме. Чтобы уменьшить поток мигрантов, они решают развязать войну между картелями. ЦРУшник Мэтт Грейвер предлагает похитить дочь наркобарона и свалить вину на его конкурентов. К операции подключается бывший мексиканский прокурор Алехандро.



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