Убийца 2: Против всех
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Убийца 2: Против всех

Убийца 2: Против всех (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.92018, Sicario 2: Soldado
Боевики, Триллеры117 мин18+

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Сюжет

Власти США подозревают нелегалов из Мексики в терроризме. Чтобы уменьшить поток мигрантов, они решают развязать войну между картелями. ЦРУшник Мэтт Грейвер предлагает похитить дочь наркобарона и свалить вину на его конкурентов. К операции подключается бывший мексиканский прокурор Алехандро.

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Убийца 2: Против всех»

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