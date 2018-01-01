Убийца 2: Против всех (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.92018, Sicario 2: Soldado
Боевики, Триллеры117 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Власти США подозревают нелегалов из Мексики в терроризме. Чтобы уменьшить поток мигрантов, они решают развязать войну между картелями. ЦРУшник Мэтт Грейвер предлагает похитить дочь наркобарона и свалить вину на его конкурентов. К операции подключается бывший мексиканский прокурор Алехандро.
Убийца 2: Против всех смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Стефано
Соллима
- Актёр
Бенисио
Дель Торо
- Актёр
Джош
Бролин
- Актриса
Изабела
Мерсед
- Актёр
Джеффри
Донован
- Актриса
Кэтрин
Кинер
- Актёр
Мануэль
Рульфо
- Актёр
Мэттью
Модайн
- Актёр
Шей
Уигэм
- ЭРАктёр
Элайджа
Родригес
- ХФАктёр
Ховард
Фергюсон мл.
- Сценарист
Тейлор
Шеридан
- Продюсер
Бэзил
Иваник
- Продюсер
Эрика
Ли
- Продюсер
Тэд
Лакинбилл
- Продюсер
Трент
Лакинбилл
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- АДАктриса дубляжа
Анна
Драгилева
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- ДЛХудожница
Дебора
Линн Скотт
- МНМонтажёр
Мэттью
Ньюман
- Оператор
Дариуш
Вольски
- ХГКомпозитор
Хильдур
Гуднадоуттир