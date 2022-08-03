Убить Билла 2 (фильм, 2004) смотреть онлайн
8.92004, Kill Bill: Vol. 2
Боевик, Триллер131 мин18+
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О фильме
Вычеркнув двоих из смертельного списка, Невеста лишь наполовину приблизилась к цели. Теперь на очереди Бад и Элли Драйвер, уже приговоренные воскресшей жертвой! Еще два опасных шага перед последней схваткой, в которой она должна Убить Билла!..
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
8.0 IMDb
- Режиссёр
Квентин
Тарантино
- Актриса
Ума
Турман
- Актёр
Дэвид
Кэрредин
- Актёр
Майкл
Мэдсен
- Актриса
Дэрил
Ханна
- ГЛАктёр
Гордон
Лю
- ПААктриса
Перла
Аней-Жарден
- ЛБАктёр
Ларри
Бишоп
- МПАктёр
Майкл
Паркс
- БСАктёр
Бо
Свенсон
- ДЭАктриса
Дженни
Эппер
- Сценарист
Квентин
Тарантино
- Сценарист
Ума
Турман
- Продюсер
Лоуренс
Бендер
- КМПродюсер
Коко
Маэда
- ДНПродюсер
Деде
Никерсон
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- АГАктёр дубляжа
Андрей
Гриневич
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- ДЮАктриса дубляжа
Дарья
Юрченко
- ДБХудожник
Дэниэл
Брэдфорд
- КМХудожница
Катрин
Мари Томас
- СРХудожница
Сэнди
Рейнольдс-Уоско
- СММонтажёр
Салли
Менке
- РРОператор
Роберт
Ричардсон
- Композитор
Роберт
Родригес