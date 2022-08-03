Убить Билла 2
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Убить Билла 2

Убить Билла 2 (фильм, 2004) смотреть онлайн

8.92004, Kill Bill: Vol. 2
Боевик, Триллер131 мин18+

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О фильме

Вычеркнув двоих из смертельного списка, Невеста лишь наполовину приблизилась к цели. Теперь на очереди Бад и Элли Драйвер, уже приговоренные воскресшей жертвой! Еще два опасных шага перед последней схваткой, в которой она должна Убить Билла!..

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Триллер
Качество
SD
Время
131 мин / 02:11

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Убить Билла 2»