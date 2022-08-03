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Убей своих друзей

Убей своих друзей (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Kill Your Friends
Триллер, Криминал98 мин18+

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О фильме

Стивен Стелфокс — менеджер по поиску талантов в звукозаписывающей студии. Стелфокс весело колесит по всему земному шару в поисках молодых талантов. Но как только хиты заканчиваются и индустрия начинает меняться, Стелфоксу ничего больше не остается, как сыграть по правилам жестокого бизнеса, чтобы добраться к вершинам …

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Криминал, Музыка, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Убей своих друзей»