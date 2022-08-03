Убей своих друзей (фильм, 2015) смотреть онлайн

Стивен Стелфокс — менеджер по поиску талантов в звукозаписывающей студии. Стелфокс весело колесит по всему земному шару в поисках молодых талантов. Но как только хиты заканчиваются и индустрия начинает меняться, Стелфоксу ничего больше не остается, как сыграть по правилам жестокого бизнеса, чтобы добраться к вершинам …

