Убей своих друзей (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Kill Your Friends
Триллер, Криминал98 мин18+
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О фильме
Стивен Стелфокс — менеджер по поиску талантов в звукозаписывающей студии. Стелфокс весело колесит по всему земному шару в поисках молодых талантов. Но как только хиты заканчиваются и индустрия начинает меняться, Стелфоксу ничего больше не остается, как сыграть по правилам жестокого бизнеса, чтобы добраться к вершинам …
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Криминал, Музыка, Триллер
КачествоFull HD, SD
Время98 мин / 01:38
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ОХРежиссёр
Оуэн
Харрис
- Актёр
Николас
Холт
- КРАктёр
Крэйг
Робертс
- ДКАктриса
Джорджия
Кинг
- Актёр
Том
Райли
- Актёр
Эдвард
Хогг
- Актёр
Джеймс
Корден
- Актёр
Джим
Пиддок
- ДМАктёр
Джозеф
Моул
- ДМАктёр
Дэмиен
Молони
- Актёр
Эд
Скрейн
- ДНСценарист
Джон
Найвен
- ГКПродюсер
Грегор
Камерон
- Продюсер
Леонард
Блаватник
- КБПродюсер
Кейт
Бакли
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- АДАктёр дубляжа
Александр
Дасевич
- АФАктриса дубляжа
Алена
Фалалеева
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- Оператор
Густав
Даниэльссон
- JXКомпозитор
Junkie
XL