Убей меня нежно
Актёры и съёмочная группа фильма «Убей меня нежно»

Режиссёры

Чэнь Кайгэ

Chen Kaige
Режиссёр

Актёры

Хизер Грэм

Heather Graham
АктрисаAlice
Джозеф Файнс

Joseph Fiennes
АктёрAdam Tallis
Наташа Макэлхоун

Natascha McElhone
АктрисаDeborah
Ульрих Томсен

Ulrich Thomsen
АктёрKlaus
Иэн Харт

Ian Hart
АктёрSenior Police Officer
Джейсон Хьюз

Jason Hughes
АктёрJake
Кика Маркам

Kika Markham
АктрисаMrs. Blanchard
Эми Роббинс

Amy Robbins
АктрисаSylvie
Ясмин Баннерман

Yasmin Bannerman
АктрисаJoanna Noble
Ребекка Р. Палмер

Rebecca R. Palmer
АктрисаMichelle Stowe

Сценаристы

Кара Линдстрём

Kara Lindstrom
Сценарист
Шон Френч

Sean French
Сценарист

Продюсеры

Майкл Чинич

Michael Chinich
Продюсер
Джо Медьяк

Joe Medjuck
Продюсер
Линда Майлс

Lynda Myles
Продюсер

Актёры дубляжа

Марианна Шульц

Актриса дубляжа
Андрей Градов

Актёр дубляжа
Любовь Германова

Актриса дубляжа
Александр Груздев

Актёр дубляжа
Алексей Мясников

Актёр дубляжа

Художники

Род МакЛин

Rod McLean
Художник
Кристина Мур

Christina Moore
Художница
Триша Эдвардс

Trisha Edwards
Художница

Монтажёры

Джон Грегори

Jon Gregory
Монтажёр

Операторы

Майкл Коултер

Michael Coulter
Оператор

Композиторы

Патрик Дойл

Patrick Doyle
Композитор