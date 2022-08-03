Убей меня нежно (фильм, 2001) смотреть онлайн
2001, Killing Me Softly
Триллер, Драма96 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Роковая встреча с неотразимым и загадочным парнем изменила размеренную жизнь Элис. Расставшись с надежным другом, она бросается в объятия Адама, понимая, что нашла вторую половину. И лишь после свадьбы она осознает, что ничего не знает о супруге. Элис решает заглянуть в его прошлое...
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ЧКРежиссёр
Чэнь
Кайгэ
- Актриса
Хизер
Грэм
- Актёр
Джозеф
Файнс
- НМАктриса
Наташа
Макэлхоун
- Актёр
Ульрих
Томсен
- Актёр
Иэн
Харт
- ДХАктёр
Джейсон
Хьюз
- КМАктриса
Кика
Маркам
- ЭРАктриса
Эми
Роббинс
- ЯБАктриса
Ясмин
Баннерман
- РРАктриса
Ребекка
Р. Палмер
- КЛСценарист
Кара
Линдстрём
- ШФСценарист
Шон
Френч
- МЧПродюсер
Майкл
Чинич
- ДМПродюсер
Джо
Медьяк
- ЛМПродюсер
Линда
Майлс
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- РМХудожник
Род
МакЛин
- КМХудожница
Кристина
Мур
- ТЭХудожница
Триша
Эдвардс
- ДГМонтажёр
Джон
Грегори
- МКОператор
Майкл
Коултер
- ПДКомпозитор
Патрик
Дойл