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Убей меня нежно

Убей меня нежно (фильм, 2001) смотреть онлайн

2001, Killing Me Softly
Триллер, Драма96 мин18+

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О фильме

Роковая встреча с неотразимым и загадочным парнем изменила размеренную жизнь Элис. Расставшись с надежным другом, она бросается в объятия Адама, понимая, что нашла вторую половину. И лишь после свадьбы она осознает, что ничего не знает о супруге. Элис решает заглянуть в его прошлое...

Страна
Великобритания, США
Жанр
Драма, Мелодрама, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Убей меня нежно»