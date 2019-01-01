Тварь (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Елена Лядова и Владимир Вдовиченков в семейной драме, обернувшейся хоррором. Игорь и Полина потеряли единственного сына. Мальчик вышел погулять и не вернулся. Три года спустя мать все еще не смирилась с потерей. Игорь предлагает взять ребенка из приюта при монастыре. Полина соглашается, но на месте понимает, что не может даже смотреть на чужих детей. За одним исключением: дикий мальчишка с непонятным прошлым напоминает женщине собственного сына. Полина называет его Ваней, и с каждым днем мальчик демонстрирует все большее сходство с пропавшим ребенком. Со временем эффект только усиливается, пока в конце концов не начинает пугать. Кого пригрели в своем доме скорбящие родители, узнаете, когда будете смотреть фильм «Тварь» в видеосервисе Wink.



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