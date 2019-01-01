Тварь (фильм, 2019) смотреть онлайн
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Сюжет
Елена Лядова и Владимир Вдовиченков в семейной драме, обернувшейся хоррором. Игорь и Полина потеряли единственного сына. Мальчик вышел погулять и не вернулся. Три года спустя мать все еще не смирилась с потерей. Игорь предлагает взять ребенка из приюта при монастыре. Полина соглашается, но на месте понимает, что не может даже смотреть на чужих детей. За одним исключением: дикий мальчишка с непонятным прошлым напоминает женщине собственного сына. Полина называет его Ваней, и с каждым днем мальчик демонстрирует все большее сходство с пропавшим ребенком. Со временем эффект только усиливается, пока в конце концов не начинает пугать. Кого пригрели в своем доме скорбящие родители, узнаете, когда будете смотреть фильм «Тварь» в видеосервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
- ОГРежиссёр
Ольга
Городецкая
- Актриса
Елена
Лядова
- Актёр
Владимир
Вдовиченков
- Актёр
Севастьян
Бугаев
- ЯРАктёр
Ян
Рунов
- Актёр
Евгений
Цыганов
- Актриса
Анна
Уколова
- КТАктёр
Константин
Тополага
- Актриса
Роза
Хайруллина
- ЕААктёр
Евгений
Антропов
- КМАктёр
Константин
Мурзенко
- ОГСценарист
Ольга
Городецкая
- МКСценарист
Мария
Кабанова
- АССценарист
Анна
Старобинец
- ПЗПродюсер
Павел
Зарукин
- ОФПродюсер
Ольга
Филипук
- ФЛПродюсер
Филипп
Ламшин
- МАПродюсер
Максим
Абрамов
- ЛГХудожница
Людмила
Гаинцева
- ИООператор
Илья
Овсенев
- КНКомпозитор
Карим
Насер