Тупой и еще тупее (фильм, 1994) смотреть онлайн

Фильм «Тупой и еще тупее» — это взрывная комедия о двух незадачливых приятелях, чья глупость столь же безгранична, как Вселенная.



Ллойд и Гарри отправляются в долгое путешествие по Соединенным Штатам, чтобы вернуть прекрасной незнакомке кейс, который та оставила в аэропорту. Друзья даже не подозревают, что путешествуют в обнимку с чемоданом, набитым миллионами долларов. Их путь — это цепь глупых ошибок, недоразумений и смешных катастроф. Однако, несмотря на неудачи, герои идут вперед и верят, что когда-нибудь и им повезет.



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