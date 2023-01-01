Тупой и еще тупее (фильм, 1994) смотреть онлайн
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О фильме
Фильм «Тупой и еще тупее» — это взрывная комедия о двух незадачливых приятелях, чья глупость столь же безгранична, как Вселенная.
Ллойд и Гарри отправляются в долгое путешествие по Соединенным Штатам, чтобы вернуть прекрасной незнакомке кейс, который та оставила в аэропорту. Друзья даже не подозревают, что путешествуют в обнимку с чемоданом, набитым миллионами долларов. Их путь — это цепь глупых ошибок, недоразумений и смешных катастроф. Однако, несмотря на неудачи, герои идут вперед и верят, что когда-нибудь и им повезет.
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Рейтинг
- Режиссёр
Питер
Фаррелли
- Режиссёр
Бобби
Фаррелли
- Актёр
Джим
Керри
- Актёр
Джефф
Дэниелс
- ЛХАктриса
Лорен
Холли
- МСАктёр
Майк
Старр
- КДАктриса
Карен
Даффи
- ЧРАктёр
Чарльз
Роккет
- ВРАктриса
Виктория
Роуэлл
- ДБАктёр
Джо
Бэйкер
- ХБАктёр
Хэнк
Брандт
- Актриса
Тери
Гарр
- Сценарист
Питер
Фаррелли
- БЙСценарист
Беннетт
Йеллин
- Сценарист
Бобби
Фаррелли
- Продюсер
Брэд
Кревой
- ЧБПродюсер
Чарльз
Б. Весслер
- Продюсер
Бобби
Фаррелли
- МЗХудожница
Мэри
Зофрис
- КГМонтажёр
Кристофер
Гринбери
- Оператор
Марк
Ирвин
- ТРКомпозитор
Тодд
Рундгрен