Труп невесты (фильм, 2005) смотреть онлайн

В горе и радости, болезни и здравии, пока смерть… не соединит их. Готический мультфильм «Труп невесты» 2005 года — работа режиссера Тима Бертона, которая переносит зрителей в мрачный, но очаровательный мир викторианской Англии.



Скромный и застенчивый Виктор готовится к свадьбе с прекрасной Викторией, однако по случайности оказывается обручен с Эмили — духом девушки, погибшей при загадочных обстоятельствах. Теперь Виктор застрял между двумя мирами: ярким, хоть и мрачным загробным царством и серой, холодной реальностью живых. И пока он пытается найти выход из этой запутанной истории, ему открываются тайны любви и предательства.



Если любите мрачные, но трогательные сказки с волшебной атмосферой и тонким юмором, вечер, когда вы решите смотреть «Труп невесты», наверняка пройдет замечательно.



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