Труп невесты
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Труп невесты

Труп невесты (фильм, 2005) смотреть онлайн

8.72005, Corpse Bride
Мультфильм, Фэнтези74 мин12+

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О фильме

В горе и радости, болезни и здравии, пока смерть… не соединит их. Готический мультфильм «Труп невесты» 2005 года — работа режиссера Тима Бертона, которая переносит зрителей в мрачный, но очаровательный мир викторианской Англии.

Скромный и застенчивый Виктор готовится к свадьбе с прекрасной Викторией, однако по случайности оказывается обручен с Эмили — духом девушки, погибшей при загадочных обстоятельствах. Теперь Виктор застрял между двумя мирами: ярким, хоть и мрачным загробным царством и серой, холодной реальностью живых. И пока он пытается найти выход из этой запутанной истории, ему открываются тайны любви и предательства.

Если любите мрачные, но трогательные сказки с волшебной атмосферой и тонким юмором, вечер, когда вы решите смотреть «Труп невесты», наверняка пройдет замечательно.

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Страна
США, Великобритания
Жанр
Мультфильм, Фэнтези
Качество
SD
Время
74 мин / 01:14

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Труп невесты»