Труп невесты (фильм, 2005) смотреть онлайн
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О фильме
В горе и радости, болезни и здравии, пока смерть… не соединит их. Готический мультфильм «Труп невесты» 2005 года — работа режиссера Тима Бертона, которая переносит зрителей в мрачный, но очаровательный мир викторианской Англии.
Скромный и застенчивый Виктор готовится к свадьбе с прекрасной Викторией, однако по случайности оказывается обручен с Эмили — духом девушки, погибшей при загадочных обстоятельствах. Теперь Виктор застрял между двумя мирами: ярким, хоть и мрачным загробным царством и серой, холодной реальностью живых. И пока он пытается найти выход из этой запутанной истории, ему открываются тайны любви и предательства.
Если любите мрачные, но трогательные сказки с волшебной атмосферой и тонким юмором, вечер, когда вы решите смотреть «Труп невесты», наверняка пройдет замечательно.
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СтранаСША, Великобритания
ЖанрМультфильм, Фэнтези
КачествоSD
Время74 мин / 01:14
Рейтинг
- Режиссёр
Тим
Бёртон
- МДРежиссёр
Майк
Джонсон
- Актёр
Джонни
Депп
- Актриса
Хелена
Бонем Картер
- Актриса
Эмили
Уотсон
- ТУАктриса
Трейси
Ульман
- ПУАктёр
Пол
Уайтхаус
- Актриса
Джоанна
Ламли
- АФАктёр
Альберт
Финни
- Актёр
Ричард
Э. Грант
- КЛАктёр
Кристофер
Ли
- МГАктёр
Майкл
Гоф
- ДОСценарист
Джон
Огаст
- КТСценарист
Кэролайн
Томпсон
- Сценарист
Тим
Бёртон
- Продюсер
Тим
Бёртон
- ДФПродюсер
Дерек
Фрэй
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- ЛРАктриса дубляжа
Лика
Рулла
- НЛХудожник
Нельсон
Лоури
- АМХудожник
Алекс
Макдауэлл
- ДЛМонтажёр
Джонатан
Лукас
- ПКОператор
Пит
Козачик
- ДЭКомпозитор
Дэнни
Элфман