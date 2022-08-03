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Трон: Наследие

Трон: Наследие (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, TRON: Legacy
Фантастика, Боевик120 мин12+

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О фильме

Молодой талантливый программист Сэм Флинн решает найти своего отца Кевина, пропавшего в мире компьютерных программ много лет назад. В кибервселенной царят жестокие законы и тоталитаризм, которым предстоит противостоять Сэму вместе с обретенным отцом и помощницей Кевина, изоморфом Кворрой.

Страна
США, Япония, Канада, Мексика, Великобритания, Индия
Жанр
Фантастика, Кино для детей, Боевик, Приключения
Качество
SD
Время
120 мин / 02:00

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Трон: Наследие»