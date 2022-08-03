Трон: Наследие (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, TRON: Legacy
Фантастика, Боевик120 мин12+
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О фильме
Молодой талантливый программист Сэм Флинн решает найти своего отца Кевина, пропавшего в мире компьютерных программ много лет назад. В кибервселенной царят жестокие законы и тоталитаризм, которым предстоит противостоять Сэму вместе с обретенным отцом и помощницей Кевина, изоморфом Кворрой.
СтранаСША, Япония, Канада, Мексика, Великобритания, Индия
ЖанрФантастика, Кино для детей, Боевик, Приключения
КачествоSD
Время120 мин / 02:00
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Джозеф
Косински
- Актёр
Джефф
Бриджес
- ГХАктёр
Гаррет
Хедлунд
- Актриса
Оливия
Уайлд
- ББАктёр
Брюс
Бокслейтнер
- ДФАктёр
Джеймс
Фрейн
- БГАктриса
Бо
Гарретт
- Актёр
Майкл
Шин
- АЧАктёр
Анис
Чеурфа
- ССАктриса
Серинда
Свон
- ЙДАктриса
Йайа
ДаКоста
- ЭКСценарист
Эдвард
Китсис
- АХСценарист
Адам
Хоровиц
- БКСценарист
Брайан
Клагман
- ЛССценарист
Ли
Стернтал
- ШБПродюсер
Шон
Бэйли
- СЛПродюсер
Стивен
Лисбергер
- ДСПродюсер
Джеффри
Сильвер
- БФПродюсер
Брюс
Франклин
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- ЭТАктёр дубляжа
Эрнест
Тимерханов
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- Актёр дубляжа
Валерий
Соловьев
- АТАктёр дубляжа
Андрей
Тенетко
- МВХудожник
Марк
В. Мэнсбридж
- БПХудожник
Бен
Проктер
- ДСХудожник
Дэвид
Скотт
- УЛХудожник
Уильям
Лэдд Скиннер
- МУХудожник
Майкл
Уилкинсон
- ДВХудожница
Джина
Васкес
- ДХМонтажёр
Джеймс
Хэйгуд
- КМОператор
Клаудио
Миранда
- ТБКомпозитор
Тома
Бангальтер
- ГдКомпозитор
Ги-Мануэль
де Омем-Кристо