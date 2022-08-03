Трон: Наследие (фильм, 2010) смотреть онлайн

Молодой талантливый программист Сэм Флинн решает найти своего отца Кевина, пропавшего в мире компьютерных программ много лет назад. В кибервселенной царят жестокие законы и тоталитаризм, которым предстоит противостоять Сэму вместе с обретенным отцом и помощницей Кевина, изоморфом Кворрой.

