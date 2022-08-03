Тролли (фильм, 2016) смотреть онлайн

Ничто так не украшает жизнь тролля как песни, танцы и обнимашки. Это — их главное занятие. Но на фоне общей радости и веселья один тролль все-таки не теряет бдительности: он знает, что в любой момент может появиться страшный берген и уничтожить всех троллей. Поэтому он, единственный из всех, сделал себе глубокое надежное убежище, запасся едой и изучил повадки бергенов. И вскоре это пригодилось...

