Тролли (фильм, 2016) смотреть онлайн
9.02016, Trolls
Мультфильм, Мюзикл88 мин6+
О фильме
Ничто так не украшает жизнь тролля как песни, танцы и обнимашки. Это — их главное занятие. Но на фоне общей радости и веселья один тролль все-таки не теряет бдительности: он знает, что в любой момент может появиться страшный берген и уничтожить всех троллей. Поэтому он, единственный из всех, сделал себе глубокое надежное убежище, запасся едой и изучил повадки бергенов. И вскоре это пригодилось...
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Майк
Митчелл
- Режиссёр
Уолт
Дорн
- Актриса
Анна
Кендрик
- Актёр
Джастин
Тимберлейк
- Актриса
Зои
Дешанель
- Актёр
Кристофер
Минц-Плассе
- Актриса
Кристин
Барански
- Актёр
Расселл
Брэнд
- ГСАктриса
Гвен
Стефани
- ДКАктёр
Джон
Клиз
- Актёр
Джеймс
Корден
- Актёр
Джеффри
Тэмбор
- ЭРСценарист
Эрика
Ривинойя
- ВДАктриса дубляжа
Виктория
Дайнеко
- Актёр дубляжа
Дима
Билан
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- РСАктёр дубляжа
Роман
Сарнацкий
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- НФМонтажёр
Ник
Флетчер
- ЧЁОператор
Чон
Ён-док
- КБКомпозитор
Кристоф
Бек