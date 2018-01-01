Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Тринадцать»

Режиссёры

Кэтрин Хардвик

Catherine Hardwicke
Режиссёр

Актёры

Эван Рэйчел Вуд

Evan Rachel Wood
АктрисаTracy Freeland
Никки Рид

Nikki Reed
АктрисаEvie Zamora
Холли Хантер

Holly Hunter
АктрисаMelanie Freeland
Джереми Систо

Jeremy Sisto
АктёрBrady
Брэйди Корбет

Brady Corbet
АктёрMason Freeland
Дебора Кара Ангер

Deborah Kara Unger
АктрисаBrooke LaLaine
Сара Кларк

Sarah Clarke
АктрисаBirdie
Ванесса Энн Хадженс

Vanessa Anne Hudgens
АктрисаNoel (в титрах: Vanessa Anne Hudgens)
Кип Парду

Kip Pardue
АктёрLuke
Д.У. Моффетт

D.W. Moffett
АктёрTravis Freeland

Сценаристы

Кэтрин Хардвик

Catherine Hardwicke
Сценарист
Никки Рид

Nikki Reed
Сценарист

Продюсеры

Майкл Лондон

Michael London
Продюсер
Тим Беван

Tim Bevan
Продюсер
Лиза Чейсин

Liza Chasin
Продюсер
Эрик Феллнер

Eric Fellner
Продюсер

Художники

Дорит Херст

Dorit Hurst
Художница

Монтажёры

Нэнси Ричардсон

Nancy Richardson
Монтажёр

Операторы

Эллиот Дэвис

Elliot Davis
Оператор

Композиторы

Марк Мазерсбо

Mark Mothersbaugh
Композитор