Три метра над уровнем неба (фильм, 2010) смотреть онлайн
9.32010, Tres metros sobre el cielo
Драмы, Мелодрамы117 мин18+
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Сюжет
Баби ― богатая девушка, которая отображает доброту и невинность. Аче — мятежный мальчик, импульсивный, бессознательный, склонный к риску и опасности. Это маловероятно, практически невозможно, но их встреча неизбежна, и в этом неистовом путешествии между ними возникает первая большая любовь.
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Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Фернандо
Гонзалез Молина
- Актёр
Марио
Касас
- Актриса
Мария
Вальверде
- Актёр
Альваро
Сервантес
- Актриса
Марина
Салас
- Актёр
Луис
Фернандес
- АДАктриса
Андреа
Дуро
- Актриса
Нереа
Камачо
- ДМАктёр
Диего
Мартин
- КПАктриса
Кристина
Пласас
- ХБАктёр
Хорди
Бош
- РССценарист
Рамон
Саласар
- ФМСценарист
Федерико
Моччиа
- Продюсер
Мерседес
Гамеро
- АППродюсер
Алекс
Пина
- ФРПродюсер
Франсиско
Рамос
- ДЭПродюсер
Даниэль
Эсиха
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- АОАктриса дубляжа
Александра
Остроухова
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ПСХудожник
Патрик
Сальвадор
- ДАОператор
Даниэль
Араньо
- МСКомпозитор
Манель
Сантиэстебан