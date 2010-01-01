Три метра над уровнем неба
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Три метра над уровнем неба

Три метра над уровнем неба (фильм, 2010) смотреть онлайн

9.32010, Tres metros sobre el cielo
Драмы, Мелодрамы117 мин18+

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Сюжет

Баби ― богатая девушка, которая отображает доброту и невинность. Аче — мятежный мальчик, импульсивный, бессознательный, склонный к риску и опасности. Это маловероятно, практически невозможно, но их встреча неизбежна, и в этом неистовом путешествии между ними возникает первая большая любовь.

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Информация

Страна
Испания
Качество
SD
Жанры
Боевики, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Три метра над уровнем неба»

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