Три метра над уровнем неба (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Баби ― богатая девушка, которая отображает доброту и невинность. Аче — мятежный мальчик, импульсивный, бессознательный, склонный к риску и опасности. Это маловероятно, практически невозможно, но их встреча неизбежна, и в этом неистовом путешествии между ними возникает первая большая любовь.



Три метра над уровнем неба смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.