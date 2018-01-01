Wink
Фильмы
Три метра над уровнем неба: Я тебя хочу
Актёры и съёмочная группа фильма «Три метра над уровнем неба: Я тебя хочу»

Режиссёры

Фернандо Гонзалез Молина

Fernando González Molina
Режиссёр

Актёры

Марио Касас

Mario Casas
АктёрH.
Клара Лаго

Clara Lago
АктрисаGin
Мария Вальверде

María Valverde
АктрисаBabi
Марина Салас

Marina Salas
АктрисаKatina
Нереа Камачо

Nerea Camacho
АктрисаDaniela
Альваро Сервантес

Álvaro Cervantes
АктёрPollo
Диего Мартин

Diego Martín
АктёрAlejandro
Кармен Элиас

Carmen Elías
АктрисаMadre H. (в титрах: Carme Elías)
Кристина Пласас

Cristina Plazas
АктрисаRafaela
Хорди Бош

Jordi Bosch
АктёрClaudio

Сценаристы

Рамон Саласар

Ramón Salazar
Сценарист
Федерико Моччиа

Federico Moccia
Сценарист

Продюсеры

Мерседес Гамеро

Mercedes Gamero
Продюсер
Алекс Пина

Álex Pina
Продюсер
Хосеп Аморос

Josep Amorós
Продюсер
Хуан Карлос Каро

Juan Carlos Caro
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Гаврилин

Актёр дубляжа
Наталья Грачёва

Актриса дубляжа
Александра Остроухова

Актриса дубляжа
Вероника Саркисова

Актриса дубляжа
Лина Иванова

Актриса дубляжа

Художники

Патрик Сальвадор

Patrick Salvador
Художник

Операторы

Шави Хименес

Xavi Giménez
Оператор

Композиторы

Манель Сантиэстебан

Manel Santisteban
Композитор