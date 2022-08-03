Три метра над уровнем неба: Я тебя хочу (фильм, 2012) смотреть онлайн
9.22012, Tengo ganas de ti
Драма, Мелодрама118 мин18+
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О фильме
Проведя два года в Лондоне, Аче возвращается домой, чтобы начать новую жизнь: устроиться на работу, завести новых друзей. Однако многое изменилось и встреча с Джин заставляет Аче почувствовать то, что он чувствовал только к Баби — своей первой большой и настоящей любви…
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Фернандо
Гонзалез Молина
- Актёр
Марио
Касас
- Актриса
Клара
Лаго
- Актриса
Мария
Вальверде
- Актриса
Марина
Салас
- Актриса
Нереа
Камачо
- Актёр
Альваро
Сервантес
- ДМАктёр
Диего
Мартин
- КЭАктриса
Кармен
Элиас
- КПАктриса
Кристина
Пласас
- ХБАктёр
Хорди
Бош
- РССценарист
Рамон
Саласар
- ФМСценарист
Федерико
Моччиа
- Продюсер
Мерседес
Гамеро
- АППродюсер
Алекс
Пина
- ХАПродюсер
Хосеп
Аморос
- ХКПродюсер
Хуан
Карлос Каро
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- АОАктриса дубляжа
Александра
Остроухова
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ПСХудожник
Патрик
Сальвадор
- ШХОператор
Шави
Хименес
- МСКомпозитор
Манель
Сантиэстебан