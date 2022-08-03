Три метра над уровнем неба: Я тебя хочу
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Три метра над уровнем неба: Я тебя хочу

Три метра над уровнем неба: Я тебя хочу (фильм, 2012) смотреть онлайн

9.22012, Tengo ganas de ti
Драма, Мелодрама118 мин18+

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О фильме

Проведя два года в Лондоне, Аче возвращается домой, чтобы начать новую жизнь: устроиться на работу, завести новых друзей. Однако многое изменилось и встреча с Джин заставляет Аче почувствовать то, что он чувствовал только к Баби — своей первой большой и настоящей любви…

Страна
Испания
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
118 мин / 01:58

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Три метра над уровнем неба: Я тебя хочу»