Проведя два года в Лондоне, Аче возвращается домой, чтобы начать новую жизнь: устроиться на работу, завести новых друзей. Однако многое изменилось и встреча с Джин заставляет Аче почувствовать то, что он чувствовал только к Баби — своей первой большой и настоящей любви…

