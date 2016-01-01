Три икса: Мировое господство
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Три икса: Мировое господство
8.52016, xXx: Return of Xander Cage
Боевики, Приключения102 мин18+

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Три икса: Мировое господство (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Ксандер Кейдж спустя годы возвращается из добровольного изгнания и попадает в безумный водоворот событий. Он собирает команду безбашенных экстремалов, вместе с которыми ему предстоит найти мощнейшее секретное оружие — «Ящик Пандоры». Действовать нужно быстро: за разработкой охотятся опасные головорезы. Ставки в смертельной игре повышаются, когда выясняется, что мировые правительства вовлечены в кровавый заговор, а на кону — судьба мира.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики, Приключения, Триллеры

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Три икса: Мировое господство»

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