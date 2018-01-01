Wink
Фильмы
Три дня Кондора
Актёры и съёмочная группа фильма «Три дня Кондора»

Актёры и съёмочная группа фильма «Три дня Кондора»

Режиссёры

Сидни Поллак

Sydney Pollack
Режиссёр

Актёры

Роберт Редфорд

Robert Redford
АктёрTurner
Фэй Данауэй

Faye Dunaway
АктрисаKathy
Клифф Робертсон

Cliff Robertson
АктёрHiggins
Макс фон Сюдов

Max von Sydow
АктёрJoubert (в титрах: Max Von Sydow)
Джон Хаусмен

John Houseman
АктёрMr. Wabash
Эддисон Пауэлл

Addison Powell
Актёр
Уолтер МакДжинн

Walter McGinn
АктёрBarber
Тина Чэнь

Tina Chen
АктрисаJanice
Майкл Кэйн

Michael Kane
АктёрWicks
Дон МакГенри

Don McHenry
Актёр

Сценаристы

Лоренцо Семпл мл.

Lorenzo Semple Jr.
Сценарист
Дэвид Рэйфиел

David Rayfiel
Сценарист
Джеймс Грэйди

James Grady
Сценарист

Продюсеры

Дино Де Лаурентис

Dino De Laurentiis
Продюсер
Сидни Поллак

Sydney Pollack
Продюсер

Актёры дубляжа

Алексей Золотницкий

Актёр дубляжа
Антонина Кончакова

Актриса дубляжа
Феликс Яворский

Актёр дубляжа
Олег Мокшанцев

Актёр дубляжа
Владимир Кенигсон

Актёр дубляжа

Художники

Джозеф Дж. Олиси

Joseph G. Aulisi
Художник

Операторы

Оуэн Ройзман

Owen Roizman
Оператор

Композиторы

Дэйв Грусин

Dave Grusin
Композитор