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Три дня Кондора

Три дня Кондора (фильм, 1975) смотреть онлайн

1975, Three Days of the Condor
Триллер, Криминал112 мин18+

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О фильме

Тэрнер, вернувшись после обеденного перерыва, с ужасом обнаруживает в конторе трупы своих 6-х коллег. Он звонит по «аварийному» телефону в дежурную часть ЦРУ. Начальство назначает ему встречу. Но она оказывается ловушкой.

Страна
США
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
112 мин / 01:52

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Три дня Кондора»