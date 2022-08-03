Три дня Кондора (фильм, 1975) смотреть онлайн

Тэрнер, вернувшись после обеденного перерыва, с ужасом обнаруживает в конторе трупы своих 6-х коллег. Он звонит по «аварийному» телефону в дежурную часть ЦРУ. Начальство назначает ему встречу. Но она оказывается ловушкой.



