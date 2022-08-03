Три дня Кондора (фильм, 1975) смотреть онлайн
1975, Three Days of the Condor
Триллер, Криминал112 мин18+
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О фильме
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Сидни
Поллак
- Актёр
Роберт
Редфорд
- Актриса
Фэй
Данауэй
- КРАктёр
Клифф
Робертсон
- Актёр
Макс
фон Сюдов
- ДХАктёр
Джон
Хаусмен
- ЭПАктёр
Эддисон
Пауэлл
- УМАктёр
Уолтер
МакДжинн
- ТЧАктриса
Тина
Чэнь
- МКАктёр
Майкл
Кэйн
- ДМАктёр
Дон
МакГенри
- ЛССценарист
Лоренцо
Семпл мл.
- ДРСценарист
Дэвид
Рэйфиел
- ДГСценарист
Джеймс
Грэйди
- Продюсер
Дино
Де Лаурентис
- Продюсер
Сидни
Поллак
- АЗАктёр дубляжа
Алексей
Золотницкий
- АКАктриса дубляжа
Антонина
Кончакова
- ФЯАктёр дубляжа
Феликс
Яворский
- ОМАктёр дубляжа
Олег
Мокшанцев
- Актёр дубляжа
Владимир
Кенигсон
- ДДХудожник
Джозеф
Дж. Олиси
- ОРОператор
Оуэн
Ройзман
- ДГКомпозитор
Дэйв
Грусин