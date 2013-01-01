Тревожный вызов (фильм, 2013) смотреть онлайн
О фильме
Напряженный триллер с оскароносной Холли Берри. Джордан работает диспетчером службы спасения и получает сотни тревожных звонков в день. Один из них полностью меняет ее жизнь. За помощью обращается девушка, которую похитил маньяк, однако полиция не успевает прийти на выручку. Джордан винит себя в произошедшем и обещает себе, что больше не допустит подобного развития событий. Когда ей звонит очередная жертва кровожадного убийцы, диспетчер вместе с другом-полицейским прилагают все усилия, чтобы освободить девушку. Смогут ли они её спасти?
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Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.7 IMDb
- БАРежиссёр
Брэд
Андерсон
- ХБАктриса
Холли
Берри
- Актриса
Эбигейл
Бреслин
- Актёр
Моррис
Честнат
- Актёр
Майкл
Эклунд
- МИАктёр
Майкл
Империоли
- ДОАктёр
Дэвид
Отунга
- ЖМАктриса
Жустина
Мачадо
- ХСАктёр
Хосе
Суньига
- РМАктриса
Рома
Маффиа
- ЭТАктриса
Эви
Томпсон
- РДСценарист
Ричард
Д’Овидио
- ДБСценарист
Джон
Бокенкамп
- МАПродюсер
Майкл
А. Хелфант
- НРАктриса дубляжа
Наталья
Романько-Киселёва
- МЛАктриса дубляжа
Марина
Локтионова
- МЖАктёр дубляжа
Михаил
Жонин
- ВТАктёр дубляжа
Владимир
Терещук
- ОЛАктёр дубляжа
Олег
Лепенец
- МГХудожница
Магали
Гвидаси
- РГХудожник
Роберт
Гулд
- ТЯОператор
Том
Яцко
- ДДКомпозитор
Джон
Дебни