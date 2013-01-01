Тревожный вызов
Wink
Фильмы
Тревожный вызов
9.22013, The Call
Триллер, Драма90 мин18+

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Тревожный вызов (фильм, 2013) смотреть онлайн

О фильме

Напряженный триллер с оскароносной Холли Берри. Джордан работает диспетчером службы спасения и получает сотни тревожных звонков в день. Один из них полностью меняет ее жизнь. За помощью обращается девушка, которую похитил маньяк, однако полиция не успевает прийти на выручку. Джордан винит себя в произошедшем и обещает себе, что больше не допустит подобного развития событий. Когда ей звонит очередная жертва кровожадного убийцы, диспетчер вместе с другом-полицейским прилагают все усилия, чтобы освободить девушку. Смогут ли они её спасти?

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Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тревожный вызов»